Két magyar szereplő Afrika legnagyobb derbijén, amit nem is mernek hazai bírókra bízni

Az Egyiptomi Szuperkupát négy csapat részvételével rendezik meg az Arab Emírségek fővárosában, a csütörtöki elődöntőben az Al-Ahli 2–1-re győzte le a Ceramica Cleopatrát, míg a másik ágon a gízai Zamalek 0–0 után tizenegyesekkel kerekedett felül a Pyramids ellen.

Szabics Imre hetekkel ezelőtt csatlakozott az Al-Ahlinál a dán Jess Thorup szakmai stábjához, és máris szerezhet egy trófeát a klubbal, amely 45-szörös egyiptomi bajnok és 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes. 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor volt a vezetőedzője, s öt bajnoki címet nyert a csapattal.