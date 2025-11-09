Két magyar szereplő Afrika legnagyobb derbijén, amit nem is mernek hazai bírókra bízni

Nemzeti Sportrádió

Két magyar szereplője is lesz a vasárnap 16.30-kor Abu-Dzabiban megrendezendő egyiptomi Szuperkupa-döntőnek. A kairói Al-Ahlinak Szabics Imre a másodedzője, a klub Zamalek elleni összecsapása Afrika legnagyobb derbijének számít, amelyet nem is mernek hazai játékvezetőkre bízni, ezért nemzetközi stáb működik közre, amelyben Vad II István a VAR-szobában kap szerepet.

Az Egyiptomi Szuperkupát négy csapat részvételével rendezik meg az Arab Emírségek fővárosában, a csütörtöki elődöntőben az Al-Ahli 2–1-re győzte le a Ceramica Cleopatrát, míg a másik ágon a gízai Zamalek 0–0 után tizenegyesekkel kerekedett felül a Pyramids ellen.

Szabics Imre hetekkel ezelőtt csatlakozott az Al-Ahlinál a dán Jess Thorup szakmai stábjához, és máris szerezhet egy trófeát a klubbal, amely 45-szörös egyiptomi bajnok és 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes. 1973 és 1980 között az Aranycsapat legendás középcsatára, Hidegkuti Nándor volt a vezetőedzője, s öt bajnoki címet nyert a csapattal.

Minden más foci
2025.10.15. 16:29

Már az Al-Ahli edzésén videózták le Szabics Imrét

A magyar tréner a kairói klub edzéseit irányítja Jess Thorup oldalán.

Vad II István, aki itthon már visszavonult a játékvezetéstől, és az Emírségekben kapott szerződést VAR-játékvezetőként, azt követően kapta meg a felkérést, hogy az egyiptomi szövetség külföldi játékvezetők mellett döntött a Szuperkupa-döntő esetében. A mérkőzést a török Halil Umut Meler vezeti. 

Minden más foci
2025.08.29. 11:46

Az Arab Emírségekben kapott munkát Vad II István

„A hazai VAR-képzés színvonala lehetővé tette, hogy nemzetközi szinten is helyt tudjunk állni, ezért köszönettel tartozom az MLSZ játékvezetői bizottságának.”

 

