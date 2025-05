Játékvezetés: visszavonul Vad II István

Vad II István rendkívül fiatalon, még a 25. születésnapja előtt, 2004. április 3-án mutatkozott be az NB I-ben egy Sopron–Videoton (5–0) mérkőzésen.

Pályafutása évekig meredeken ívelt felfelé, 2007-ben FIFA-kerettag lett, és 2010 őszén, mindössze 31 évesen bemutatkozott a Bajnokok Ligájában egy Olympique Marseille–Zsolna csoportmérkőzésen. Vad ötödik magyar játékvezetőként vezethetett a sorozatban, korábban Puhl Sándor, Vágner László, Piller Sándor és Kassai Viktor vezethetett a BL-ben.

Vezetőbíróként felnőtt tornára nem juthatott el, de ott volt két U20-as világbajnokságon (2011, 2015) és egy U19-es Európa-bajnokságon (2009) is. A Bajnokok Ligájában 2010 és 2015 között hat mérkőzést vezetett a főtáblán.

Pályafutását megtörte a 2012-es Európa-bajnokság, ahol alapvonali játékvezető volt Kassai Viktor csapatában, és az Ukrajna–Anglia csoportmérkőzésen nem érzékelte, hogy a labda áthaladt a gólvonalon. Igaz, mint kiderült, a támadás lesről indult...

Az utóbbi években többször is sérüléssel bajlódott, 2024 őszét szinte teljesen kihagyta, és az év végén elbúcsúzott a nemzetközi porondtól. 2024 áprilisában levezette a 300. élvonalbeli mérkőzését, és a pénteki Paks–Kecskemét mérkőzésen fújja 306. alkalommal a sípot, ezzel Solymosi Péter, Kassai Viktor, Szabó Zsolt és Andó-Szabó Sándor mögött az örökranglista ötödik helyén áll a 46. születésnapjához közelítő játékvezető.

Édesapja, idősebb Vad István is FIFA-játékvezető volt, valamint a Ferencváros és a Csepel színeiben az élvonalban is futballozott. Húga, Vad Anita női FIFA-asszisztens, de 2024 őszén a férfi NB I-ben is bemutatkozott.

A 33., UTOLSÓ FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport). Vezeti: Vad II István

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–DVTK (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)