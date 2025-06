Szabics Imre a továbbiakban is az Augsburg másodedzője lesz – hivatalos

A bejelentés szerint az edzőváltás során megüresedett segédedzői pozíciókat (a menesztett Jess Thoruppal együtt Jacob Friis és Lars Knudsen is távozott – a szerk.) Thomas Kasparetti és Sven Palinkasch tölti be, míg a szintén segédedzőként dolgozó Szabics Imre, valamint a kapusedző Marco Langner a továbbiakban is a maradnak a posztjukon.

Az Augsburg mindemellett a videoelemzői stábban, a játékosok egyéni fejlődéséért felelő részlegen, valamint a fizioterapeutai csapatban is személyi változásokat jelentett be.