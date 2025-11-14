Vb-selejtezők: Suriname és Curacao egy meccsre a történelmi kijutástól

Az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség selejtezősorozatának harmadik szakaszában Suriname hazai pályán 4–0-ra legyőzte Salvadort az utolsó előtti fordulóban, így továbbra is veretlen, és jobb gólkülönbségének köszönhető megelőzi Panamát a tabellán.

Suriname jövő kedden Guatemalába látogat, Panama Salvadort fogadja.

Suriname még soha nem jutott ki a vb-re, sőt a selejtezősorozat utolsó szakaszában is 1978 után szerepel ismét.

Curacao csütörtökön 7–0-ra megverte Bermudát. A csapat szövetségi kapitánya Dick Advocaat, aki három időszakban irányította a holland válogatottat, de volt kapitány a Dél-Koreában, Belgiumban és Oroszországban is. Jamaica ezúttal csupán 1–1-es döntetlent játszott Trinidad és Tobagóval, így az utolsó fordulóban a listavezető Curacaónak a döntetlen is elég lenne Kingstonban a történelmi első vb-kijutáshoz.

A harmadik csoportban Hondurasnak és Haitinek 8, Costa Ricának 6 pontja van, tehát még mind a három együttes reménykedhet a kijutásban, a sereghajtó Nicaragua már nem.

Mindhárom csoportból az első helyezett jut ki a jövő évi vb-re, amelynek három házigazdája, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó automatikusan tagja a mezőnynek.