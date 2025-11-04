Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo: Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet, de nem is szeretnék szerény lenni

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 16:54
null
Crisiano Ronaldo nagyinterjút adott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo interjú CR7 Piers Morgan
Ki ne emlékezne arra az elhíresült interjúra, amit Cristiano Ronaldo a brit riporternek, Piers Morgannek adott nem sokkal azelőtt, hogy másodjára távozott volna a Manchester Unitedtől?! Nos, a portugál klasszis most ismét neki nyilatkozott saját YouTube-csatornáján, immár harmadik nagyinterjúját adva Morgannek. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, CR7 szókimondó volt, s izgalmas témákról is bőséggel szót ejtett.

 

Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet. Nem is szeretnék szerény lenni” hangzott el az interjú talán legerősebb mondata akkor, amikor Piers Morgan arról kérdezte, hogy mit gondol korábbi csapattársáról, Wayne Rooneyról, aki a múlttól eltérően nem állít már semmi rosszat Ronaldóról, de azért még mindig Messit tartja kettejük közül a jobb futballistának.

Az ötszörös aranylabdás, ötszörös BL-győztes portugál klasszis karrierjén túl beszélt üzleti vállalkozásairól és pénzügyeiről, érintve a témát, miszerint 39 éves korára eurómilliárdossá vált. Természetesen a Premier League és korábbi csapata, a Manchester United sem maradhatott ki a témák közül. Előbbinél elmondta, az Arsenalt tartja a legfőbb esélyesnek, messze jobbak most, mint a riválisok, míg az MU-val továbbra sem elégedett, de véletlen sem Ruben Amorim vezetőedzőt, honfitársát hibáztatja:

„Még most is szomorú vagyok a Manchester United miatt, mert a klub örökké ott marad a szívemben, s szeretném, ha újra olyan sikeres lenne, mint egykor. Az MU-nak továbbra sincs jól működő klubstruktúrája, olyan kultúrája, mint régen, ezt újra fel kell majd építeni. Persze a potenciál örökké megmarad, hiszen a világ egyik legnagyobb, legfontosabb klubja a történelme miatt. Természetesen a mai napig figyelemmel követem az eredményeiket, szeretem a klubot, de továbbra is azt hiszem, nem jár jó úton, változtatnia kell. Nem Ruben Amorimmal van a gond, csodát ő sem tud tenni.”

A 40 éves klasszis továbbá elárulta, sok már nem maradt karrierjében. „Hamarosan a visszavonulás ideje is eljön. Készen fogok állni rá. Nehéz lesz? Persze, természetes. Talán sírni is fogok...”

 

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo interjú CR7 Piers Morgan
Legfrissebb hírek

Lévai Levente: Jövőre mindhárom Lévai testvér válogatott lesz!

Birkózás
Tegnap, 11:08

Márton Luana: Úgy egy év múlva leszek képes felfogni, mit értem el

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:43

Videón Cristiano Ronaldo Jr. első gólja az U16-os portugál válogatottban

Minden más foci
2025.11.01. 13:57

Tenisz: Belinda Bencic kisbabájával járja a világot, és gyűjti a trófeákat

Tenisz
2025.10.30. 17:56

Örökre fájó csalódás marad a bojkott – Beloberk Éva 70 éves

Képes Sport
2025.10.27. 11:45

„Inkább meghalok állva, mint éljek térden csúszva” – interjú Horváth Ferenccel

Képes Sport
2025.10.26. 11:11

Darts: Nem akartam mást nézni a tévében, ha én is ott lehetek – Kovács Patrik

Egyéb egyéni
2025.10.22. 09:24

„A siker nem véletlen” – Cristiano Ronaldo üzent a bombagólja után

Minden más foci
2025.10.19. 13:55
Ezek is érdekelhetik