Cristiano Ronaldo: Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet, de nem is szeretnék szerény lenni

„Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet. Nem is szeretnék szerény lenni” – hangzott el az interjú talán legerősebb mondata akkor, amikor Piers Morgan arról kérdezte, hogy mit gondol korábbi csapattársáról, Wayne Rooneyról, aki a múlttól eltérően nem állít már semmi rosszat Ronaldóról, de azért még mindig Messit tartja kettejük közül a jobb futballistának.

Az ötszörös aranylabdás, ötszörös BL-győztes portugál klasszis karrierjén túl beszélt üzleti vállalkozásairól és pénzügyeiről, érintve a témát, miszerint 39 éves korára eurómilliárdossá vált. Természetesen a Premier League és korábbi csapata, a Manchester United sem maradhatott ki a témák közül. Előbbinél elmondta, az Arsenalt tartja a legfőbb esélyesnek, messze jobbak most, mint a riválisok, míg az MU-val továbbra sem elégedett, de véletlen sem Ruben Amorim vezetőedzőt, honfitársát hibáztatja:

„Még most is szomorú vagyok a Manchester United miatt, mert a klub örökké ott marad a szívemben, s szeretném, ha újra olyan sikeres lenne, mint egykor. Az MU-nak továbbra sincs jól működő klubstruktúrája, olyan kultúrája, mint régen, ezt újra fel kell majd építeni. Persze a potenciál örökké megmarad, hiszen a világ egyik legnagyobb, legfontosabb klubja a történelme miatt. Természetesen a mai napig figyelemmel követem az eredményeiket, szeretem a klubot, de továbbra is azt hiszem, nem jár jó úton, változtatnia kell. Nem Ruben Amorimmal van a gond, csodát ő sem tud tenni.”

A 40 éves klasszis továbbá elárulta, sok már nem maradt karrierjében. „Hamarosan a visszavonulás ideje is eljön. Készen fogok állni rá. Nehéz lesz? Persze, természetes. Talán sírni is fogok...”