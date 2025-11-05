Bozó volt a hős, a Puskás Akadémia tizenegyesesekkel búcsúztatta a Brann Bergent az Ifjúsági Ligában

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Puskás Akadémia FC–Brann Bergen (norvég) 0–0 – 11-esekkel 3–1

Felcsút, Pancho Aréna, 670 néző. Vezette: Giorgi Avazasvili (grúz)

Puskás Akadémia: Bozó – Budai, Pál B., Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga Zs. – Gusztej (Kőszegi-Hoffmann, 82.), Krupa, Snajder (Tóth O., 67.) – Mondovics. Edző: Babó Levente

Brann: Klausen – Börtveit, Grimeland, Aga, Johansson – Riihilahti, Vindenes, Eikrem – Haga, Steinegger, Kalvik Hosöy (Steinsland, 60.). Edző: Christian Qvist Jacobsen

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 1–1-es összesítéssel, 11-esekkel

MESTERMÉRLEG

Babó Levente: – Hasonló volt a játék képe, mint az első mérkőzésen, kiegyenlített párharcot vívtunk a Brann Bergennel. Az első játékrész után volt hiányérzetem, úgy érzem, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, azt követően viszont hullámzó lett a játék, többet kellett védekeznünk, az ellenfélnek is voltak lehetőségei. Hogy milyen megérzésem volt a tizenegyesek előtt? Bozó Mirkó azt mondta, legyek nyugodt, továbbjutunk. Igaza lett…

Kedvező helyzetbe hozta magát a Puskás Akadémia U19-es csapata, mivel 1–1-es döntetlent játszott Norvégiában a Brann Bergennel az „ifjúsági BL-ben”, így joggal bizakodhattak a felcsúti klubnál, hogy a szerdai visszavágón sikerül kiharcolni a továbbjutást. Az együttes egy évvel korábban egészen a 32-es főtábláig jutott, miután előbb a skót Aberdeent búcsúztatta kettős győzelemmel, nyolc egyes gólkülönbséggel, aztán a belga Genken is túljutott, kettő kettes összesítés után tizenegyesekkel, és csak a nyolcaddöntőbe való jutásért maradt alul kettő egyre az angol Aston Villával szemben. A Brann elleni odavágót október 22-én műfüvön rendezték meg, ez aligha kedvezett a magyar csapatnak, egy félidő rá is ment az alkalmazkodásra, a szünet után azonban Vaszil Gusztej egyenlített, sőt a győzelemre is volt esély.

Ahogy arra számítani lehetett, a Puskás Akadémia magasan letámadta riválisát, a norvég fiatalok azonban nem pánikoltak, rövid passzos labdakihozatallal próbáltak építkezni. Tíz percet kellett várni az első igazi hazai lehetőségre: Ásványi Domonkos szerzett labdát az ellenfél térfelén, sprintben megindult, a tizenhatoson belül Mondovics Kevinhez passzolt, aki lövőhelyzetet teremtett magának, ám a bal alsó sarok mellé lőtt. A folytatásban is többször sikerült megállítani már a vendégtérfélen a támadáskezdeményezéseket, egyértelmű volt a hazai fölény. Mondovics 15 méterről leadott lövése megpattant a blokkolni próbáló Sander Sivertsen Agán, így Mathias Engevik Klausennek nagyot kellett védenie. A tisztánlátás érdekében érdemes megjegyezni, a pályán lévő felcsúti labdarúgók nem készülnek folyamatosan együtt, van, aki a korosztályos csapatot erősíti, más az NB III-as tartalékegyüttesben kap lehetőséget, de olyan fiatalok is pályára léptek, akik hétről hétre az NB II-es Csákvárban futballoznak. Az első veszélyes norvég kontrára fél órát kellett várni, majd egy Mondovics Kevin–Krupa Zsolt összejáték után kellett ismét a Brann kapusának védenie. A 40. perc hozta a legszebb támadást: Krupa Zsolt ugratta ki Mondovics Kevint, aki a nálánál is nagyobb helyzetben lévő Artur Snajdert játszotta meg, ám a lapos lövését Tobias Arefjord Börtveit becsúszva blokkolta a bal kapufánál.

Lehetett hiányérzete a felcsútiakat irányító Babó Leventének, hiszen a látottak alapján vezetnie kellett volna a Puskás Akadémiának, mégsem változtatott a szünetben. Aztán az 58. percben már nagy vendéglehetőség maradt ki, Bozó Mirkónak kellett bravúrral védenie David Steinegger közeli csúsztatását. Krupa 20 méteres bombája kevéssel kerülte el a bal felső sarkot, nem jött a felcsúti gól, és fogyott az idő. A 77. percben újra Bozónak kellett hárítania, ekkor Jesper Eikrem lőtt 15 méterről, hat perccel később pedig Pál Barna mentett nagyot a norvégok tízesével szemben. Jöhetett volna a csattanó, ám Krupa fejesét hatalmas bravúrral védte a vendégek kapusa, így a tizenegyesekre maradt a döntés.

Az első párban Umathum Ádám kezdett, és jobbal, laposan a jobb kapufát találta el, majd a norvégoktól Magnus Spangelo Haga jobblábas lövését Bozó Mirkó kiütötte. Krupa Zsolt jobbal a kapu jobb oldalába lőtt, Jesper Eikrem pedig jobbal a jobb felső sarokba bombázott. Tóth Olivér jobbal, elegánsan a kapu bal oldalába helyezett, ezt követően Sondre Blumenfeld Vindenes jobblábas lövését Bozó a bal kapufára ütötte. Pál Barna negyedikként jobbal a bal alsóba lőtt, Tobias Arefjord Börtveit jobblábas, bal alsóba tartó lövését Bozó kivédte, így az utolsó sorozatra már nem került sor. A Puskás Akadémia tizenegyesekkel három egyre legyőzte riválisát, és ott lesz a következő körben, ahol majd a román FCSB lesz az ellenfele. 0–0 – 11-esekkel 3–1