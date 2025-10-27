Nemzeti Sportrádió

Újabb torna indulását jelentette be Gianni Infantino

2025.10.27. 08:50
Még több mérkőzést figyelhet Gianni Infantino, ezúttal Délkelet-Ázsiában (Fotó: Getty Images)
Új délkelet-ázsiai tornát jelentett be Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a térség (ASEAN) szövetségeinek Kuala Lumpur-i tanácskozásán.

Délkelet-Ázsia válogatottjai két évente találkoznak az ASEAN-bajnokság keretében – legutóbb Vietnám győzött januárban –, de a jövőben ASEAN-kupát is szerveznek majd, s az összecsapásokra a FIFA nemzetközi meccsnapjain kerül sor, így ezekre a külföldön szereplő játékosok hazatérhetnek.

Infantino az új sorozattal kapcsolatban úgy fogalmazott, ez is hozzájárul majd a délkelet-ázsiai régió labdarúgásának fejlődéséhez, és meggyőződésének adott hangot, hogy szerinte nagy siker lesz a kupa.

Nem sokkal korábban, 11. tagként hivatalosan csatlakozott a szervezethez Kelet-Timor. Tagja még a térség szövetségének Vietnám, Thaiföld, Indonézia, Szingapúr, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Kambodzsa, Laosz és Brunei.

 

