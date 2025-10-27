Újabb torna indulását jelentette be Gianni Infantino

Délkelet-Ázsia válogatottjai két évente találkoznak az ASEAN-bajnokság keretében – legutóbb Vietnám győzött januárban –, de a jövőben ASEAN-kupát is szerveznek majd, s az összecsapásokra a FIFA nemzetközi meccsnapjain kerül sor, így ezekre a külföldön szereplő játékosok hazatérhetnek.

Infantino az új sorozattal kapcsolatban úgy fogalmazott, ez is hozzájárul majd a délkelet-ázsiai régió labdarúgásának fejlődéséhez, és meggyőződésének adott hangot, hogy szerinte nagy siker lesz a kupa.

Nem sokkal korábban, 11. tagként hivatalosan csatlakozott a szervezethez Kelet-Timor. Tagja még a térség szövetségének Vietnám, Thaiföld, Indonézia, Szingapúr, Malajzia, Mianmar, Fülöp-szigetek, Kambodzsa, Laosz és Brunei.