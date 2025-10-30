Tuboly Máté 2028 nyaráig hosszabbított a Dunaszerdahellyel – hivatalos

A Vasas, az ETO Győr vagy a Debrecen korábbi játékosa a második idényét tölti a Csallóközben, ahova 2024 júniusában érkezett, kétéves szerződést kötve. A magyar 21 éven aluli válogatott tagja eddig 35 pályára lépése alkalmával egy gólt szerzett a Niké Ligában, a Konferencialigában egy, a Szlovák Kupában pedig öt alkalommal került pályára.

Lenni vagy nem lenni? A DAC szellemes szóviccel ünnepelte játékosa szerződéshosszabbítását (Fotó: DAC)

A Niké Liga idei kiírásában egyszer sem hiányzott a kezdőcsapatból, a DAC futballistái közül ő rendelkezik a második legtöbb játékperccel, míg a bajnokság ide vonatkozó rangsorában a nyolcadik helyén áll.

„A klub keresett meg a kontraktusom meghosszabbításának a lehetőségével. Nagyon boldog vagyok, amiért hosszútávon is számít rám a DAC, ez egy nagy dolog számomra. Amikor lassan már másfél éve ide érkeztem, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön az ideje annak, hogy a klub szeretne élni a kontraktusom meghosszabbításának a lehetőségével, hiszen volt még egy kis idő hátra az eredeti szerződésemből. Ez mindenképpen pozitívum. Úgy néz ki, hogy elégedettek a munkámmal, szeretném a pályán és azon kívül is meghálálni a bizalmat. Azt gondolom, hogy a DAC-ban futballozni büszkeséget jelent, főleg egy magyar játékosnak. A mai napig megvannak az egyéni és a csapatszintű célkitűzéseink, bízom benne, hogy ezek már a jelenlegi idényben is összejöhetnek. Tavaly is végül jó idényt zártunk, és szerintem a jelenlegi együttesben még több van. Képesek vagyunk egy nagyobb szintlépésre és egy jó eredmény elérésére” – mondta bizakodóan a klub honlapján a 21 esztendős középpályás az új szerződése aláírását követően.

„Láthatjuk, hogy Máté mennyit fejlődött azóta, hogy másfél éve hozzánk igazolt – nemcsak futballistaként, de emberként is. A DAC iránti elhivatottsága és a projektünkbe vetett hite sokat jelent számunkra. Remélhetőleg a jövőben új mérföldköveket érhetünk el közös erővel” – tette hozzá a klub ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.