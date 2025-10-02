Az ETO akadémiáján az iskola nem B-terv



Vágjunk is a közepébe: a dunaszerdahelyi futballstadionban csütörtökön megrendezett Kukkonia Liga Konferencia a több nemzetközi előadó, például az Athletic Bilbao és a Nordsjaelland képviselői mellett teret adott a hazai szakmabelieknek is, hogy megosszák tapasztalataikat és tudásukat az utánpótlás-nevelés témakörében. Havas Máté, a Fehér Miklós Akadémia igazgatója az ETO-nál zajló munkáról tartott előadást. A szakember nem sokkal a Világi család 2022-es tulajdonosi szerepvállalása után került vissza a győri klubhoz, amely elmondása szerint mára stabil anyagi helyzetbe került, és hatékonnyá vált a szervezeti felépítése is. Ugyan az infrastruktúra továbbra sem megfelelő, a felújított kollégium, klubépület, az új gyepszőnyeg bizonyítékai a pozitív változásoknak.

„A legtöbb fiatal magyar perc tekintetében már akkor is a második volt az ETO, amikor az NB II-es feljutás évében arról írtak a címlapok, hogy mennyi külföldi játékosunk van – mondta Havas Máté. – Szeptember közepéig vezettük az NB I-et a vonatkozó rangsorban. Az élvonalban 23.8-ra csökkent az átlagéletkora a csapatnak, a jelenlegi keretből tizenhárom játékos saját, vagy a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer nevelése.”

A térségben számos partnerklubbal működik együtt az ETO, s a 2022 előtti időszakkal ellentétben már nem történhet meg olyasmi, hogy a klub tudta nélkül a környékről más kiemelt akadémiára kerül egy fiatal játékos.

Világi Oszkár és a DAC szerepe több szempontból is hasznos a győrieknek, a közös fejlődést garantálja, hogy nem ellenfélként tekintenek egymásra a felek, hanem a kapcsolatuk tudásmegosztáson alapul.

Vitális Milán, Csinger Márk és Tuboly Máté mindkét együttesben megfordult az elmúlt években, fokozatos fejlődésük a hatékony közös munka eredménye – fontos szempont, hogy az ETO NB III-as, NB I-es, a Somorja szlovák másodosztályú, valamint a DAC első osztályú és fiókcsapata is rendelkezésre áll az utánpótlásból a felnőttfutballba a fiatalokat mentálisan rendkívül megterhelő beilleszkedés, átmenet megkönnyítésére, no meg persze az NB II-es klubokkal való kooperációs szerződések is.

Havas Máté a futball mellett a tanulmányok fontosságáról is is beszélt: „A győri Széchenyi István Egyetemmel nem azért kötöttünk stratégiai megállapodást, hogy kint legyen az oklevél a falon, hogy partnerek vagyunk, hanem hogy napi szinten együttműködjünk. Ha a szakembereink programot fejlesztenek, beáll mögé az egyetem, és előnyös, hogy sporttudományi tanszéket szeretnének létrehozni.”

Hangsúlyozta, hogy ugyan minden gyerek, aki belép az akadémia kapuján, profi labdarúgó akar lenni, de nem lesz mindenkiből az. A Fehér Miklós Gimnázium, valamint az egyetemi együttműködés kettős életpálya modellt biztosít.

„Az iskola nem B-terv, hanem azért van, hogy ha bármi történik, az életben is megállja a helyét a fiatal. Mi lehetőséget adunk arra, hogy a lehető legmagasabb szinten futballozzon valaki, de ott van mellette az iskola is. Az NB I-es keretünkben jelenleg két játékos is egyetemista. Ha a játékos elhivatott, akkor az iskola egyéni tanrenddel segíti. A klub munkavállalói között tizenöten futballoztak korábban az akadémián, s ez azért is előnyös, mert könnyű átadniuk, mit jelent az ETO.”