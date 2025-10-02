Nemzeti Sportrádió

Az ETO akadémiáján az iskola nem B-terv

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 17:28
null
Címkék
DAC Dunaszerdahely utánpótlás konferencia
A dunaszerdahelyi futballstadionban csütörtökön megrendezett Kukkonia Liga Konferencián a győri Fehér Miklós Akadémia igazgatója, Havas Máté dunaszerdahelyi előadásában érintette többek között az ETO 2022 utáni újjászületését, a DAC-cal való együttműködés részleteit és eredményeit, illetve azt, hogy milyen jövőképet kínál a fiataloknak a klub.


Vágjunk is a közepébe: a dunaszerdahelyi futballstadionban csütörtökön megrendezett Kukkonia Liga Konferencia a több nemzetközi előadó, például az Athletic Bilbao és a Nordsjaelland képviselői mellett teret adott a hazai szakmabelieknek is, hogy megosszák tapasztalataikat és tudásukat az utánpótlás-nevelés témakörében. Havas Máté, a Fehér Miklós Akadémia igazgatója az ETO-nál zajló munkáról tartott előadást. A szakember nem sokkal a Világi család 2022-es tulajdonosi szerepvállalása után került vissza a győri klubhoz, amely elmondása szerint mára stabil anyagi helyzetbe került, és hatékonnyá vált a szervezeti felépítése is. Ugyan az infrastruktúra továbbra sem megfelelő, a felújított kollégium, klubépület, az új gyepszőnyeg bizonyítékai a pozitív változásoknak.

„A legtöbb fiatal magyar perc tekintetében már akkor is a második volt az ETO, amikor az NB II-es feljutás évében arról írtak a címlapok, hogy mennyi külföldi játékosunk van – mondta Havas Máté. – Szeptember közepéig vezettük az NB I-et a vonatkozó rangsorban. Az élvonalban 23.8-ra csökkent az átlagéletkora a csapatnak, a jelenlegi keretből tizenhárom játékos saját, vagy a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer nevelése.”

A térségben számos partnerklubbal működik együtt az ETO, s a 2022 előtti időszakkal ellentétben már nem történhet meg olyasmi, hogy a klub tudta nélkül a környékről más kiemelt akadémiára kerül egy fiatal játékos.

Világi Oszkár és a DAC szerepe több szempontból is hasznos a győrieknek, a közös fejlődést garantálja, hogy nem ellenfélként tekintenek egymásra a felek, hanem a kapcsolatuk tudásmegosztáson alapul. 

Vitális Milán, Csinger Márk és Tuboly Máté mindkét együttesben megfordult az elmúlt években, fokozatos fejlődésük a hatékony közös munka eredménye – fontos szempont, hogy az ETO NB III-as, NB I-es, a Somorja szlovák másodosztályú, valamint a DAC első osztályú és fiókcsapata is rendelkezésre áll az utánpótlásból a felnőttfutballba a fiatalokat mentálisan rendkívül megterhelő beilleszkedés,  átmenet megkönnyítésére, no meg persze az NB II-es klubokkal való kooperációs szerződések is. 

Havas Máté a futball mellett a tanulmányok fontosságáról is is beszélt: „A győri Széchenyi István Egyetemmel nem azért kötöttünk stratégiai megállapodást, hogy kint legyen az oklevél a falon, hogy partnerek vagyunk, hanem hogy napi szinten együttműködjünk. Ha a szakembereink programot fejlesztenek, beáll mögé az egyetem, és előnyös, hogy sporttudományi tanszéket szeretnének létrehozni.”

Hangsúlyozta, hogy ugyan minden gyerek, aki belép az akadémia kapuján, profi labdarúgó akar lenni, de nem lesz mindenkiből az. A Fehér Miklós Gimnázium, valamint az egyetemi együttműködés kettős életpálya modellt biztosít.

„Az iskola nem B-terv, hanem azért van, hogy ha bármi történik, az életben is megállja a helyét a fiatal. Mi lehetőséget adunk arra, hogy a lehető legmagasabb szinten futballozzon valaki, de ott van mellette az iskola is. Az NB I-es keretünkben jelenleg két játékos is egyetemista. Ha a játékos elhivatott, akkor az iskola egyéni tanrenddel segíti. A klub munkavállalói között tizenöten futballoztak korábban az akadémián, s ez azért is előnyös, mert könnyű átadniuk, mit jelent az ETO.”

 

DAC Dunaszerdahely utánpótlás konferencia
Legfrissebb hírek

Sikeres csúcstámadás Kassán

Minden más foci
6 órája

Európai kézilabdaligák: 20 magyar gól a román női bajnokságban

Kézilabda
19 órája

Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

Minden más foci
22 órája

Nehéz helyzetben a DAC női kézilabdacsapata

Kézilabda
2025.09.28. 18:31

Harminchét lövés sem volt elég a DAC győzelméhez

Minden más foci
2025.09.28. 10:22

Izgalmas meccsen játszott döntetlent egymással a DAC és a Komárom

Minden más foci
2025.09.27. 17:49

Harmadosztályú ellenfelet vert meg, ott van a DAC a legjobb 32 között a Szlovák Kupában

Minden más foci
2025.09.24. 18:28

Marco Rossi Pozsonyban figyelte a támadót, aki Sallai Rolandot vagy Varga Barnabást is helyettesítheti

Magyar válogatott
2025.09.21. 12:28
Ezek is érdekelhetik