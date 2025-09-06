Zsóri Dániel „elásta magát” az UTA Aradnál

Nemzeti Sportrádió

Fotó: sportarad.ro
Az elmúlt időszakban kikerült a román élvonalban (Superliga) szereplő UTA Arad keretéből Zsóri Dániel – írja a sportarad.ro.

Az aradi portál szerint Zsóri az Unirea Slobozia elleni hazai bajnokin „ásta el magát” Adrian Mihalcea vezetőedzőnél, amikor a 86. percben csereként beállva „csúnyán” szólt vissza a pálya széléről őt instruáló szakembernek.  A magyar támadó ezt követően a CSA Steaua elleni kupameccsen, illetve a Rapid Bucuresti elleni bajnokin sem került be a meccskeretbe, de a válogatott szünetben beiktatott, másodosztályú Dumbravita elleni edzőmeccsen sem jutott szóhoz dacára annak, hogy az UTA három támadója is hiányzott a válogatottbeli kötelezettségei miatt. 

A már említett forrás szerint Mihalcea előbb a tartalékokhoz irányította Zsórit, majd hétfőn ugyan visszaengedte az első csapat edzéseire, de a 24 éves támadó a többiektől külön készült. 

„Zsóri esetében én döntöttem a mellőzés mellett. Azért vagyok én az edző, hogy a csapat érdekében hozzak döntéseket – ezt tettem most is. A felelősség az enyém, s majd meglátjuk, mi történik a jövőben” – nyilatkozta az esetről Adrian Mihalcea.

Romániában még tart az átigazolási időszak, így elképzelhető, hogy Zsóri a napokban távozik a partiumi együttestől.

 

