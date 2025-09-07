Vasárnapi sportműsor: vb-selejtezők, pályán a Győr és a Debrecen a női kézi BL-ben

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Németország–Észak-Írország, Köln (Tv: Spíler1)
20.45: Luxemburg–Szlovákia, Luxembourg
E-CSOPORT
15.00: Grúzia–Bulgária, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Spanyolország, Konya (Tv: Spíler2)
G-CSOPORT
18.00: Litvánia–Hollandia, Kaunas (Tv: Spíler2)
20.45: Lengyelország–Finnország, Chorzów
J-CSOPORT
18.00: Észak-Macedónia–Liechtenstein, Szkopje (Tv: Spíler1)
20.45: Belgium-Kazahsztán, Brüsszel
NB III
7. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–DVSC II
16.00: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan
16.00: Tiszafüredi VSE–Putnok FC
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Gödöllői SK–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Füzesabony SC–Tarpa SC
16.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–VSC 2015 Veszprém
16.00: Balatonfüredi FC–Szombathelyi Haladás
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: FC Sopron–Budaörs
16.00: Komárom VSE–Újpest FC II
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Gyulai Termál FC
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Csepel SC
16.00: III. kerületi TVE–Vasas FC II
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Dunaharaszti MTK
16.00: ESMTK–Martfűi LSE
16.00: BKV Előre–Szegedi VSE
16.00: Monor SE–Meton-FC Dabas SE
16.00: Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE
11.00: MTK Budapest II–Érdi VSE
11.00: Paksi FC II–Dombóvári FC
16.00: Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC
16.00: Pénzügyőr SE–PTE-PEAC
16.00: Szekszárdi UFC–BFC Siófok
17.00: Dunaújváros FC–FC Nagykanizsa
17.00: Pécsi MFC–Greenplan Balatonlelle SE
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers
19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals
19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins
19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals
19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: Washington Commanders–New York Giants
22.25: Denver Broncos–Tennessee Titans
22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers
22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans
Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
15.35: kontinentális sorozat, Peking (Tv: M4 Sport+)
AUTÓSPORT
10.00: F4, CEZ, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)
11.00: TCR Eastern Europe, Brno, 2. futam (Tv: Sport1)
12.00: Porsche-szuperkupa, futam, Olaszország (Tv: Eurosport2)
19.30: FIA WEC-vb, hatórás verseny, Austin (Tv: Eurosport2)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Baltimore Orioles–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
19.00: European Tour, Prága (Tv: Match4)
FORMULA–1
OLASZ NAGYDÍJ, MONZA
8.10: F3, futam (Tv: M4 Sport)
9.40: F2, futam (Tv: M4 Sport)
15.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Maratoni világbajnokság, Győr
9.00: utánpótlásversenyek (Tv: Duna World, M4 Sport+)
11.00: páros döntők (Tv: Duna World, M4 Sport+)
KERÉKPÁR
13.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz, Vegadeo–Monforte de Lemos, 167.8 km (Tv: Eurosport1)
10.50: mountain bike, vb, nők (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
14.00: Team Esbjerg (dán)–Metz (francia)
16.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
14.00: Ikast (dán)–CSM Bucuresti (román)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Balatonfüredi KSE–Beykoz Belediyesi SK (török) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
11.00: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina
14.15: Franciaország–Grúzia
17.30: Olaszország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
20.45: Görögország–Izrael (Tv: M4 Sport)
3x3-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA
Férfiak. Nyolcaddöntő
11.00: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina
14.15: Franciaország–Grúzia
17.30: Olaszország–Szlovénia
20.45: Görögország–Izrael
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem-díj, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Lähden
9.00: akadályhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP, KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
Motokrossz-vb, Törökország
13.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
16.15: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
Superbike-vb, Magny-Cours, Franciaország
10.45: SBK superpole (Tv: Match4)
11.45: WCR, 2. futam (Tv: Match4)
12.45: SSP 300, 2. futam (Tv: Match4)
14.00: SSP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
15.00: SBK, 2. futam (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: selejtezők
RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
10.30: Japán–Brazília
14.30: Törökország–Olaszország
STRANDRÖPLABDA
9.00: Futures-verseny, Budapest Garden
SZABADIDŐSPORT
8.00: 40. Wizz Air Budapest Félmaraton, Pázmány Péter sétány
TENISZ
US Open, New York
20.00: férfi egyes, döntő, Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!
WTA 500-as torna, Guadalajara
18.00: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, selejtező, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Formula–1-es Olasz Nagydíj- és női kézilabda BL-előzetes. Wukovics László a szombati Írország–Magyarország vb-selejtezőről
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika. Tenisz, Topor Csaba a US Open döntőiről
9.00: Vízilabda, vendég: Benczúr Márton, az UVSE női csapatának vezetőedzője
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal és Fekete Bojanával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
14.00: Kézilabda, élő közvetítés a Dortmund–Győr női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
16.00: Kézilabda, élő közvetítés a Buducsnoszt–DVSC női BL-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Labdarúgás, vendég: Baráth Botond, visszatekintés a magyar együttes írek elleni vb-selejtezőjére
19.00: Értékelés a Formula 1-es Olasz Nagydíj után
20.00: Értékelés a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság után
21.00: Külföldi átigazolási körkép
22.30: Sportvilág