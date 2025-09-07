Szon Hung Min remekelt az amerikaiak ellen

A harrisoni mérkőzés főszereplője Szon Hung Min volt: az első gólt ő lőtte éles szögből (VIDEÓ ITT!), a másodikat pedig előkészítette Li Dong Gjong számára – utóbbi látványos sarokmozdulattal tolta a labdát az amerikai kapuba, a stadionban jelentős többségben lévő koreai szurkolók legnagyobb örömére (VIDEÓ ITT!).

Az Egyesült Államok válogatottja nem tudta megnyerni a legutóbbi hét olyan mérkőzését, amelyen a világranglista első 25 helyezettjének valamelyike volt az ellenfele.

„Akkortól kell nyernünk, amikor elkezdődik a világbajnokság – próbálta megnyugtatni a kritikusokat Mauricio Pochettino, a tartalékosan kiálló amerikaiak szövetségi kapitánya. – Sokszor előfordult, hogy egy csapat évekig nyerésben volt, aztán a világbajnokságra már nem a legjobb állapotban érkezett meg. Például ott voltam én is abban az argentin válogatottban, amelyik öt éven át sorra verte az ellenfeleket, aztán a világbajnokságon már a csoportkörben kipottyant.”

Pochettino azért nem volt mindennel elégedett: a csatárai nem voltak elég hatékonyak, ezért hiába adódott több helyzetük, mint az ellenfélnek, a védői pedig nem voltak elég rámenősek – a kapitány úgy véli, keményebbnek kell lenni, különösen az olyan mérkőzéseken, amelyiken nincs VAR (ez olyan volt).

Szerda hajnalban az amerikaiak Japánnal, a dél-koreaiak Mexikóval mérkőznek meg.

A harmadik vb-rendező, Kanada pénteken 3–0-ra győzött Bukarestben Románia ellen, kedden pedig Wales vendége lesz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Harrison: Egyesült Államok–Dél-Korea 0–2 (Szon Hung Min 18., Li Dong Gjong 43.)

Oakland: Mexikó–Japán 0–0