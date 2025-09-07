Nemzeti Sportrádió

Szon Hung Min remekelt az amerikaiak ellen

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 13:22
null
Szon Hung Min góllal és gólpasszal vezette győzelemre a dél-koreai válogatottat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Egyesült Államok Mexikó Dél-Korea Szon Hung Min Mauricio Pochettino Japán
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rendezői közül az Egyesült Államok és Mexikó válogatottja is felkészülési mérkőzést játszott magyar idő szerint vasárnapra virradóra: előbbi 2–0-ra kikapott Dél-Koreától, Mexikó 0–0-s döntetlent játszott egy másik ázsiai vb-résztvevővel, Japánnal.

A harrisoni mérkőzés főszereplője Szon Hung Min volt: az első gólt ő lőtte éles szögből (VIDEÓ ITT!), a másodikat pedig előkészítette Li Dong Gjong számára – utóbbi látványos sarokmozdulattal tolta a labdát az amerikai kapuba, a stadionban jelentős többségben lévő koreai szurkolók legnagyobb örömére (VIDEÓ ITT!).

Az Egyesült Államok válogatottja nem tudta megnyerni a legutóbbi hét olyan mérkőzését, amelyen a világranglista első 25 helyezettjének valamelyike volt az ellenfele.

„Akkortól kell nyernünk, amikor elkezdődik a világbajnokság – próbálta megnyugtatni a kritikusokat Mauricio Pochettino, a tartalékosan kiálló amerikaiak szövetségi kapitánya. – Sokszor előfordult, hogy egy csapat évekig nyerésben volt, aztán a világbajnokságra már nem a legjobb állapotban érkezett meg. Például ott voltam én is abban az argentin válogatottban, amelyik öt éven át sorra verte az ellenfeleket, aztán a világbajnokságon már a csoportkörben kipottyant.”

Pochettino azért nem volt mindennel elégedett: a csatárai nem voltak elég hatékonyak, ezért hiába adódott több helyzetük, mint az ellenfélnek, a védői pedig nem voltak elég rámenősek – a kapitány úgy véli, keményebbnek kell lenni, különösen az olyan mérkőzéseken, amelyiken nincs VAR (ez olyan volt).

Szerda hajnalban az amerikaiak Japánnal, a dél-koreaiak Mexikóval mérkőznek meg.

A harmadik vb-rendező, Kanada pénteken 3–0-ra győzött Bukarestben Románia ellen, kedden pedig Wales vendége lesz.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Harrison: Egyesült Államok–Dél-Korea 0–2 (Szon Hung Min 18., Li Dong Gjong 43.)
Oakland: Mexikó–Japán 0–0

 

Egyesült Államok Mexikó Dél-Korea Szon Hung Min Mauricio Pochettino Japán
Legfrissebb hírek

A japánok és az olaszok is a négy között a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.03. 17:19

Könnyed sikerrel negyeddöntősök az amerikaiak a női röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.01. 14:36

Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

Minden más foci
2025.08.24. 10:43

Messi remekelt, Gazdag lesgólig jutott, Sallóiék megint kikaptak az MLS-ben

Minden más foci
2025.08.17. 07:47

Los Angelesben valaki azt várja, Szon Hung Min vb-győzelemhez segítse az Egyesült Államokat

Minden más foci
2025.08.07. 16:55

„A szívemet-lelkemet beletettem ebbe a klubba” – könnyek között búcsúzott a Tottenham csapatkapitánya

Angol labdarúgás
2025.08.07. 09:55

A Los Angeles FC bejelentette Szon Hung Min érkezését – hivatalos

Minden más foci
2025.08.06. 23:45

Szon Hung Min bejelentette, hogy 10 év után elhagyja a Tottenhamet

Angol labdarúgás
2025.08.02. 08:30
Ezek is érdekelhetik