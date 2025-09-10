Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 10., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, DÉL-AMERIKA
18. (utolsó) forduló
1.00: Ecuador–Argentína, Guayaquil
1.30: Chile–Uruguay, Santiago
1.30: Bolívia–Brazília, El Alto
1.30: Venezuela–Kolumbia, Maturín
1.30: Peru–Paraguay, Lima
CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
3. KÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
2.00: Jamaica–Trinidad és Tobago
2.00: Curacao–Bermuda
C-CSOPORT
4.00: Costa Rica–Haiti
4.00: Honduras–Nicaragua
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
20.30: MLB, Texas Rangers–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.30: 17. szakasz, O Barco de Valdeorras–Alto de el Morredero, 143.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, vb, nők
15.00: rövid távú krossz (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
18.45: Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) (Tv: Sport1, 22.30 felv.)
B-csoport
20.45: Magdeburg (német)–PSG (francia) (Tv: Sport1)
20.45: Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát)
Női NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Vasas SC
18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)
Női Magyar Kupa, 1. forduló
18.00: MTK Budapest–Tempo KSE
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntő
16.00: Finnország–Grúzia (Tv: M4 Sport)
20.00: Németország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1135 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők
Benne: 16.00, 80 kg, Akilov Pilip–Oladimeji Shittu (brit)
SPORTLÖVÉSZET
Világkupaverseny, Ningpo
3.30: 25 m pisztoly, nők, pontlövészet
3.45: 10 m légpisztoly, férfiak, alapverseny
6.30: 10 m légpisztoly, férfiak, döntő
TENISZ
WTA, Sao Paulo
Női páros, 1. forduló
18.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Alicia Barnett, Elixane Lechemia (brit, francia)
18.00: Udvardy Panna, Valerija Sztrahova (magyar, ukrán)–Haley Giavara, Rasheeda McAdoo (amerikai)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Ballai Attila, Harsányi Levente, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Reakciók a Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező után
7.30: A magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitányára emlékezünk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; vendégünk: Csillag Péter a Nemzeti Sport főmunkatársa
9.00: László Csaba a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Veszprém és a Szeged férfi kézilabda-csapatának teljesítménye a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírásában
12.00: Bajnokok. Portisch Lajos sakkolimpiai aranyérmessel Balogh Balázs beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó - vívómagazin
14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal
Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Jó András
15.00: Kilencedik alkalommal rendezhet Magyarország öttusa-világbajnokságot. Vendégünk Gyenesei Leila, a Nemzetközi Öttusaszövetség végrehajtó bizottságának tagja
16:00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Thury Gábor, Szűcs Miklós, Deák Zsigmond
17.00: Visszatekintés a labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező mérkőzéseire
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kezdődik a férfi kézilabda Bajnokok Ligájának új idénye, fókuszban a Veszprém
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés, interjúk a Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező után
18.45: Közvetítés az Aalborg–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Marosán György
21.00: Aktuális sportesemények: tenisz, kézilabda, sportlövészet, labdarúgás
22.30: Sportvilág Regős László Pállal