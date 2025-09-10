Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, DÉL-AMERIKA

18. (utolsó) forduló

1.00: Ecuador–Argentína, Guayaquil

1.30: Chile–Uruguay, Santiago

1.30: Bolívia–Brazília, El Alto

1.30: Venezuela–Kolumbia, Maturín

1.30: Peru–Paraguay, Lima

CONCACAF-ZÓNA, VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

3. KÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

2.00: Jamaica–Trinidad és Tobago

2.00: Curacao–Bermuda

C-CSOPORT

4.00: Costa Rica–Haiti

4.00: Honduras–Nicaragua

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

20.30: MLB, Texas Rangers–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.30: 17. szakasz, O Barco de Valdeorras–Alto de el Morredero, 143.2 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, vb, nők

15.00: rövid távú krossz (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

18.45: Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Sporting (portugál) (Tv: Sport1, 22.30 felv.)

B-csoport

20.45: Magdeburg (német)–PSG (francia) (Tv: Sport1)

20.45: Peliszter (északmacedón)–RK Zagreb (horvát)

Női NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Vasas SC

18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)

Női Magyar Kupa, 1. forduló

18.00: MTK Budapest–Tempo KSE

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

Negyeddöntő

16.00: Finnország–Grúzia (Tv: M4 Sport)

20.00: Németország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1135 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: negyeddöntők

Benne: 16.00, 80 kg, Akilov Pilip–Oladimeji Shittu (brit)

SPORTLÖVÉSZET

Világkupaverseny, Ningpo

3.30: 25 m pisztoly, nők, pontlövészet

3.45: 10 m légpisztoly, férfiak, alapverseny

6.30: 10 m légpisztoly, férfiak, döntő

TENISZ

WTA, Sao Paulo

Női páros, 1. forduló

18.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Alicia Barnett, Elixane Lechemia (brit, francia)

18.00: Udvardy Panna, Valerija Sztrahova (magyar, ukrán)–Haley Giavara, Rasheeda McAdoo (amerikai)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Ballai Attila, Harsányi Levente, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Reakciók a Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező után

7.30: A magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitányára emlékezünk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; vendégünk: Csillag Péter a Nemzeti Sport főmunkatársa

9.00: László Csaba a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Veszprém és a Szeged férfi kézilabda-csapatának teljesítménye a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírásában

12.00: Bajnokok. Portisch Lajos sakkolimpiai aranyérmessel Balogh Balázs beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó - vívómagazin

14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal

Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Jó András

15.00: Kilencedik alkalommal rendezhet Magyarország öttusa-világbajnokságot. Vendégünk Gyenesei Leila, a Nemzetközi Öttusaszövetség végrehajtó bizottságának tagja

16:00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Thury Gábor, Szűcs Miklós, Deák Zsigmond

17.00: Visszatekintés a labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező mérkőzéseire

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kezdődik a férfi kézilabda Bajnokok Ligájának új idénye, fókuszban a Veszprém

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés, interjúk a Magyarország–Portugália labdarúgó vb-selejtező után

18.45: Közvetítés az Aalborg–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Marosán György

21.00: Aktuális sportesemények: tenisz, kézilabda, sportlövészet, labdarúgás

22.30: Sportvilág Regős László Pállal