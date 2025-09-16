Szerdai sportműsor: Liverpool–Atlético Madrid, Bayern München–Chelsea a BL-ben

SZEPTEMBER 17., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB II

A 6. FORDULÓBAN FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉS FOLYTATÁSA

19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 0–0-s állásnál, a 28. perctől (Tv: M4 Sport)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1, 23.00, felv.)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Swansea City (II.)–Nottingham Forest (Tv: Match4)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

12.05: hármas, férfiak, selejtező

12.10: gerely, férfiak, selejtező, A-csoport

12.30: 200 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka)

13.11: rúd, nők, DÖNTŐ

13.15: 200 m, férfiak, előfutamok

13.45: gerely, férfiak, selejtező, B-csoport

13.49: távol, férfiak, döntő

14.00: 400 m gát, nők, elődöntő

14.30: 400 m gát, férfiak, elődöntő

14.57: 3000 m akadály, nők, DÖNTŐ

15.20: 1500 m, férfiak, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Női 50, 57, 65, 76 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

53, 62 (Szabó Nikolett), 68 (Szabados Noémi), 72 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

15.00: Szlovák körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

17.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad (norvég)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát) (Tv: Sport1, csütörtök 4.30, felv.)

KOSÁRLABDA

WNBA, rájátszás

Csütörtök, 4.00: Golden State Valkyries–Minnesota Lynx

RÖPLABDA

Világbajnokság. Férfiak, Fülöp-szigetek

4.00: csoportkör

SZNÚKER

English Open

15.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 2. forduló Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Csengtu

7.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Hangcsou

6.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

4.00: Kazahsztán–Egyesült Államok

11.00: Spanyolország–Ukrajna

WTA 500-as torna, Szöul

7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Összefognak az NB II-es klubok

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; minden, ami kézilabda

9.00: László Csaba a vonalban

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1988-ban ezen a napon kezdődött a szöuli olimpia

12.00: Bajnokok. Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Forray Gábor, az Oroszlány férfi kosárlabda-csapatának edzője

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: Beszámoló a birkózó-világbajnokságról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Mi várható az Év sportolója gálán?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája, Jó András összeállítása

18.35: Közvetítés a GOG–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.35: Ez történt a zágrábi birkózó-világbajnokságon. Riporter: Regős László Pál

21.00: Eredménykövetés a labdarúgó Bajnokok Ligája második játéknapjáról

22.00: 10próba Károlyi Andreával

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel