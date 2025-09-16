Szerdai sportműsor: Liverpool–Atlético Madrid, Bayern München–Chelsea a BL-ben

SZEPTEMBER 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB II
A 6. FORDULÓBAN FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉS FOLYTATÁSA
19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 0–0-s állásnál, a 28. perctől (Tv: M4 Sport)
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1, 23.00, felv.)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Swansea City (II.)–Nottingham Forest (Tv: Match4)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.05: hármas, férfiak, selejtező
12.10: gerely, férfiak, selejtező, A-csoport
12.30: 200 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka)
13.11: rúd, nők, DÖNTŐ
13.15: 200 m, férfiak, előfutamok
13.45: gerely, férfiak, selejtező, B-csoport
13.49: távol, férfiak, döntő
14.00: 400 m gát, nők, elődöntő
14.30: 400 m gát, férfiak, elődöntő
14.57: 3000 m akadály, nők, DÖNTŐ
15.20: 1500 m, férfiak, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Női 50, 57, 65, 76 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
53, 62 (Szabó Nikolett), 68 (Szabados Noémi), 72 kg
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
15.00: Szlovák körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
17.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kolstad (norvég)–Dinamo Bucuresti (román)
B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát) (Tv: Sport1, csütörtök 4.30, felv.)
KOSÁRLABDA
WNBA, rájátszás
Csütörtök, 4.00: Golden State Valkyries–Minnesota Lynx
RÖPLABDA
Világbajnokság. Férfiak, Fülöp-szigetek
4.00: csoportkör
SZNÚKER
English Open
15.30: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. forduló Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Csengtu
7.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hangcsou
6.00: egyes, selejtező, 2. forduló; főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
4.00: Kazahsztán–Egyesült Államok
11.00: Spanyolország–Ukrajna
WTA 500-as torna, Szöul
7.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Összefognak az NB II-es klubok
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; minden, ami kézilabda
9.00: László Csaba a vonalban
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1988-ban ezen a napon kezdődött a szöuli olimpia
12.00: Bajnokok. Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Forray Gábor, az Oroszlány férfi kosárlabda-csapatának edzője
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Bittmann Emil, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: Beszámoló a birkózó-világbajnokságról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Mi várható az Év sportolója gálán?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája, Jó András összeállítása
18.35: Közvetítés a GOG–Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.35: Ez történt a zágrábi birkózó-világbajnokságon. Riporter: Regős László Pál
21.00: Eredménykövetés a labdarúgó Bajnokok Ligája második játéknapjáról
22.00: 10próba Károlyi Andreával
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel