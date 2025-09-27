Superliga: UTA Arad–FK Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
UTA ARAD–FK CSÍKSZEREDA 0–0 – ÉLŐ
Arad, Neuman Ferenc Aréna. Vezeti: Cristian Moldoveanu
UTA: Iliev – Tutu, Poulolo, Poszpjelov, Alomerovics – Hrezdac, Van Durmen – Cionisz, Roman, Costache – Coman. Vezetőedző: Adrian Mihalcea
Kispadon: Gorcea, Iacob, Vlasceanu, O. Popescu, Benga, Padula, Taroi, Barbu
Csíkszereda: Pap E. – Pászka, Celic, Palmes, Ferenczi J. – Végh B., Veres Sz. – Anderson Ceará, Bakos E., Szalay Sz. – Dolny.
Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon M., Bloj, Kaján, Eppel, Szilágyi Sz., Gál-Andrezly, Dusinszki, Bödő, Szabó B., Csürös, Jebari
Sárga lap: Coman (29.), ill. Palmes (40.)
Kiállítás: Coman (43.)