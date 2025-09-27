Nemzeti Sportrádió

Superliga: UTA Arad–FK Csíkszereda

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 13:52
null
Első győzelméért hajt az újonc (Fotó: FK Csíkszereda, archív)
Címkék
UTA Arad Superliga FK Csíkszereda
A még mindig nyeretlen, 15. helyen álló FK Csíkszereda a bajnokságot jól kezdő UTA Arad vendége lesz a román Superliga 11. fordulójában. A mérkőzés alakulása élőben követhető folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

ROMÁN SUPERLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
UTA ARAD–FK CSÍKSZEREDA 0–0 – ÉLŐ
Arad, Neuman Ferenc Aréna. Vezeti: Cristian Moldoveanu 
UTA: Iliev – Tutu, Poulolo, Poszpjelov, Alomerovics – Hrezdac, Van Durmen – Cionisz, Roman, Costache – Coman. Vezetőedző: Adrian Mihalcea 
Kispadon: Gorcea, Iacob, Vlasceanu, O. Popescu, Benga, Padula, Taroi, Barbu
Csíkszereda: Pap E. – Pászka, Celic, Palmes, Ferenczi J. – Végh B., Veres Sz. – Anderson Ceará, Bakos E., Szalay Sz. – Dolny. 
Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon M., Bloj, Kaján, Eppel, Szilágyi Sz., Gál-Andrezly, Dusinszki, Bödő, Szabó B., Csürös, Jebari
Sárga lap: Coman (29.), ill. Palmes (40.)
Kiállítás: Coman (43.)

 

 

UTA Arad Superliga FK Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Minden más foci
23 órája

A Csíkszereda öngóllal mentett pontot a FCSB ellen

Minden más foci
2025.09.14. 21:56

Zsóri Dániel „elásta magát” az UTA Aradnál

Minden más foci
2025.09.06. 17:51

Válogatott szélsőt is igazolt a Sepsi, nem hoz több játékost a Csíkszereda

Minden más foci
2025.09.03. 12:41

Nem tudott győzni odahaza a Csíkszereda

Minden más foci
2025.09.01. 16:59

Liga 2: Szatmárnémetiben folytatja Torvund Alexander

Minden más foci
2025.08.30. 13:20

Román Kupa: Eppel Márton mesterötösével gálázott a Csíkszereda

Minden más foci
2025.08.27. 19:59

Utánpótlástornával avatták fel az új krasznai műfüves futballpályát

Minden más foci
2025.08.25. 16:17
Ezek is érdekelhetik