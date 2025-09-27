Eddig tartott a türelem: a West Ham kirúgta Graham Pottert – hivatalos

A West Ham öt forduló alatt mindössze három pontot gyűjtött, és a tabella 19. (utolsó előtti) helyén áll a Premier League-ben. A londoni klub a múlt héten a Crystal Palace-tól hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget, előtte pedig szintén otthon, a Tottenhamtől kapott ki 3–0-ra.
A klub hivatalos közleményében a csapat gyenge teljesítményével indokolta, hogy megvált Graham Potter menedzsertől.
„Az előző idény második felében és a 2025–2026-os idény elején elért eredmények és teljesítmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Ezért az igazgatótanács úgy véli, mielőbb változtatásra van szükség ahhoz, hogy a csapat pozíciója javuljon a Premier League-ben” – olvasható a West Ham közleményében, amely kitér arra is, hogy Potterhez hasonlóan távozik Bruno Saltor másodedző, Billy Reid és Narcis Pelach segédedzők, a vezető kapusedző Casper Ankergren, valamint a szintén kapusedző Linus Kandolin is.
Potter idén januárban került a West Ham élére, irányítása alatt minden sorozatot egybevéve hat győzelem és öt döntetlen mellett 14 vereséget számlált.
Egybehangzó brit lapértesülések szerint a West Ham már meg is találta Potter utódját, helyét a portugál Nuno Espírito Santo veheti át, akit szeptember 9-én menesztettek a Nottingham Foresttől.
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Everton–West Ham (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Liverpool
|5
|5
|–
|–
|11–5
|+6
|15
|2. Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10–2
|+8
|10
|3. Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10–3
|+7
|10
|4. Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|5. Crystal Palace
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|6. Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10–5
|+5
|8
|7. Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6–4
|+2
|8
|8. Fulham
|5
|2
|2
|1
|6–5
|+1
|8
|9. Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9–5
|+4
|7
|10. Everton
|5
|2
|1
|2
|6–5
|+1
|7
|11. Manchester United
|5
|2
|1
|2
|6–8
|–2
|7
|12. Leeds United
|5
|2
|1
|2
|4–7
|–3
|7
|13. Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3–3
|0
|6
|14. Brighton & Hove Albion
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|15. Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5–9
|–4
|5
|16. Burnley
|5
|1
|1
|3
|5–8
|–3
|4
|17. Brentford
|5
|1
|1
|3
|6–10
|–4
|4
|18. Aston Villa
|5
|–
|3
|2
|1–5
|–4
|3
|19. West Ham
|5
|1
|–
|4
|5–13
|–8
|3
|20. Wolverhampton
|5
|–
|–
|5
|3–12
|–9
|0