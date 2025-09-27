Eddig tartott a türelem: a West Ham kirúgta Graham Pottert – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2025.09.27.
Graham Potter sorsa megpecsételődött (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő West Ham United szombaton a hivatalos felületein jelentette be, hogy menesztette a csapat menedzserét, Graham Pottert. Utódja egybehangzó lapértesülések szerint a Nottingham Foresttől nemrégiben menesztett Nuno Espírito Santo lehet.

A West Ham öt forduló alatt mindössze három pontot gyűjtött, és a tabella 19. (utolsó előtti) helyén áll a Premier League-ben. A londoni klub a múlt héten a Crystal Palace-tól hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget, előtte pedig szintén otthon, a Tottenhamtől kapott ki 3–0-ra.

A klub hivatalos közleményében a csapat gyenge teljesítményével indokolta, hogy megvált Graham Potter menedzsertől.

„Az előző idény második felében és a 2025–2026-os idény elején elért eredmények és teljesítmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Ezért az igazgatótanács úgy véli, mielőbb változtatásra van szükség ahhoz, hogy a csapat pozíciója javuljon a Premier League-ben” – olvasható a West Ham közleményében, amely kitér arra is, hogy Potterhez hasonlóan távozik Bruno Saltor másodedző, Billy Reid és Narcis Pelach segédedzők, a vezető kapusedző Casper Ankergren, valamint a szintén  kapusedző Linus Kandolin is.

Potter idén januárban került a West Ham élére, irányítása alatt minden sorozatot egybevéve hat győzelem és öt döntetlen mellett 14 vereséget számlált.

Egybehangzó brit lapértesülések szerint a West Ham már meg is találta Potter utódját, helyét a portugál Nuno Espírito Santo veheti át, akit szeptember 9-én menesztettek a Nottingham Foresttől.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Everton–West Ham (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool5511–5+615
2. Arsenal531110–2+810
3. Tottenham531110–3+710
4. Bournemouth53116–5+110
5. Crystal Palace5236–2+49
6. Chelsea522110–5+58
7. Sunderland52216–4+28
8. Fulham52216–5+18
9. Manchester City52129–5+47
10. Everton52126–5+17
11. Manchester United52126–8–27
12. Leeds United52124–7–37
13. Newcastle51313–306
14. Brighton & Hove Albion51226–8–25
15. Nottingham Forest51225–9–45
16. Burnley51135–8–34
17. Brentford51136–10–44
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

Ezek is érdekelhetik