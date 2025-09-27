Eddig tartott a türelem: a West Ham kirúgta Graham Pottert – hivatalos

A West Ham öt forduló alatt mindössze három pontot gyűjtött, és a tabella 19. (utolsó előtti) helyén áll a Premier League-ben. A londoni klub a múlt héten a Crystal Palace-tól hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget, előtte pedig szintén otthon, a Tottenhamtől kapott ki 3–0-ra.

A klub hivatalos közleményében a csapat gyenge teljesítményével indokolta, hogy megvált Graham Potter menedzsertől.

„Az előző idény második felében és a 2025–2026-os idény elején elért eredmények és teljesítmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Ezért az igazgatótanács úgy véli, mielőbb változtatásra van szükség ahhoz, hogy a csapat pozíciója javuljon a Premier League-ben” – olvasható a West Ham közleményében, amely kitér arra is, hogy Potterhez hasonlóan távozik Bruno Saltor másodedző, Billy Reid és Narcis Pelach segédedzők, a vezető kapusedző Casper Ankergren, valamint a szintén kapusedző Linus Kandolin is.

Potter idén januárban került a West Ham élére, irányítása alatt minden sorozatot egybevéve hat győzelem és öt döntetlen mellett 14 vereséget számlált.

Egybehangzó brit lapértesülések szerint a West Ham már meg is találta Potter utódját, helyét a portugál Nuno Espírito Santo veheti át, akit szeptember 9-én menesztettek a Nottingham Foresttől.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–AFC Bournemouth

16.00: Manchester City–Burnley

18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Everton–West Ham (Tv: Spíler1)