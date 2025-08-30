Nemzeti Sportrádió

Liga 2: Szatmárnémetiben folytatja Torvund Alexander

2025.08.30. 13:20
Fotó: Pál Zoltán / FK Csíkszereda
CSM Olimpia Torvund Alexander Szatmárnémeti FK Csíkszereda
Románián belül váltott klubot a korábbi magyar U-válogatott Torvund Alexander, a tavaly nyáron az FK Csíkszeredába szerződő csatár immár a másodosztályban szereplő CSM Olimpia Satu Mare futballistája.

A 25 éves csatár az élvonalban eddig egyetlen percet sem játszott a székelyföldi csapatban, szombat délben viszont már a szatmárnémeti kezdőben bukkant fel a Sepsi OSK elleni találkozón. Bár a klubváltást egyelőre hivatalosan egyik klub sem jelentette be, az Olimpia sajtóosztálya azt közölte a Nemzeti Sporttal, hogy véglegesen megszerezték Torvund játékjogát.

A két klub között ez már harmadik átigazolás ezen a nyáron, korábban Pintér Bence is Csíkszeredából szerződött a szatmáriakhoz, valamint az Olimpia Deáky Zsombor kapust is kölcsönvette az FK-tól.  


 

 

