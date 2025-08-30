Liga 2: Szatmárnémetiben folytatja Torvund Alexander

A 25 éves csatár az élvonalban eddig egyetlen percet sem játszott a székelyföldi csapatban, szombat délben viszont már a szatmárnémeti kezdőben bukkant fel a Sepsi OSK elleni találkozón. Bár a klubváltást egyelőre hivatalosan egyik klub sem jelentette be, az Olimpia sajtóosztálya azt közölte a Nemzeti Sporttal, hogy véglegesen megszerezték Torvund játékjogát.

A két klub között ez már harmadik átigazolás ezen a nyáron, korábban Pintér Bence is Csíkszeredából szerződött a szatmáriakhoz, valamint az Olimpia Deáky Zsombor kapust is kölcsönvette az FK-tól.



