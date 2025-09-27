Nemzeti Sportrádió

PL: Crystal Palace–Liverpool

2025.09.27. 15:52
Kerkez Milosnak nincs könnyű dolga (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó Premier League 6. fordulójában a Liverpool a Crystal Palace otthonába látogat. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő, élő közvetítésünk segítségével!

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
CRYSTAL PALACE FC–LIVERPOOL FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
London, Selhurst Park. Vezeti: Kavanagh
PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner
A kispadon: Matthews (kapus), Canvot, Clyne, Devenny, W. Hughes, Lerma, Nketiah, Sosa, Uche
LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Isak. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Mamardasvili (kapus), Chiesa, Edo, J. Frimpong, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Ngumoha, Robertson
Gólszerző: I. Sarr (9.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

