PL: Crystal Palace–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

CRYSTAL PALACE FC–LIVERPOOL FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ

London, Selhurst Park. Vezeti: Kavanagh

PALACE: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta. Menedzser: Oliver Glasner

A kispadon: Matthews (kapus), Canvot, Clyne, Devenny, W. Hughes, Lerma, Nketiah, Sosa, Uche

LIVERPOOL: Alisson – Bradley (Gakpo, a szünetben), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Isak. Menedzser: Arne Slot

A kispadon: Mamardasvili (kapus), Chiesa, Edo, J. Frimpong, Gakpo, J. Gomez, C. Jones, Ngumoha, Robertson

Gólszerző: I. Sarr (9.)

Cikkünk folyamatosan frissül...