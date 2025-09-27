Nemzeti Sportrádió

NB I: Zalaegerszeg–Kazincbarcika

Vágólapra másolva!
2025.09.27. 15:17
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
ZTE NB I közvetítés Kazincbarcika Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I 8. fordulójában a 12. helyen álló ZTE a 11. Kazincbarcikát fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeknek!

NB I
8. FORDULÓ
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezeti: Derdák Marcell.
Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (68.), Kiss B. (77., 78.)
Kiállítva: Borges (71. – ZTE)

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

 

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A tabella utolsó két helyezettje még sosem találkozott az élvonalban, az NB II-ben pedig 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze és a mérlegük kiegyenlített: 2 döntetlen mellett mindkét csapat egy-egy győzelmet aratott.

♦ Zalaegerszegen 2018 májusában kétszeri hazai vezetés után 2–2-re végeztek, majd 2019 áprilisában Zoran Lesjak fejes góljával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ 2022 októberében a Magyar Kupában a ZTE Mocsi Attila tizenegyese mellett ugyancsak Lesjak találatával 2–0-ra diadalmaskodott az akkor NB II-es Kazincbarcika otthonában. 

♦ A ZTE sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el legutóbb az MTK otthonában (0–1), és a mezőnyben egyedüliként továbbra is győzelem nélkül állva utolsó a táblázaton. A kék-fehér együttes nyeretlensége az előző bajnokságot is beszámítva immár 14 mérkőzés óta tart (9 iksz, 5 vereség). Ilyen negatív széria nem egyedülálló a csapat élvonalbeli történetében, hiszen 2011–2012-ben Csank János, majd Prukner László vezetésével 25 fordulón keresztül nem tudott nyerni. 

♦ A Kazincbarcika viszont a múlt hétvégén az Újpest ellen élvonalbeli történetének első győzelmét aratta, és az 1. fordulót követően ismét nem utolsó, viszont 11.-ként még mindig kiesésre áll.

♦ A Zalaegerszeg minden hazai mérkőzésén rúgott és kapott is gólt, 2 döntetlen után 2-szer kikapott. Házigazdaként 2025-ben csak egy győzelmet tudott összehozni: február 9-én a DVTK-t verte meg a közelmúltban távozó Németh Dániel 96. perces, megpattanós lövésével (2–1).

♦ A Kazincbarcika utolsó a vendégtabellán, 3 vereség mellett 1 döntetlent ért el, mégpedig a székhelyéhez legközelebbi helyszínen, Diósgyőrben, ráadásul kétgólos vezetésről (2–2).

 

ZTE NB I közvetítés Kazincbarcika Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Hahn János is tudja, sebzett vad érkezik Felcsútról

Labdarúgó NB I
7 órája

A DVTK ifjú támadója, Babos Bence kulcsember lehet a Loki ellen is

Labdarúgó NB I
7 órája

Amikor az ETO legutóbb megverte a Fradit, bajnok is lett; élre állhat a Debrecen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:58

Családi körben már ünnepelt Kovács Milán, a Megyeri úton is szeretne

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:42

Rendezettre kommunikálva – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
2025.09.25. 23:08

A Szeged jó játékkal, nagyot küzdve győzte le a PSG-t

Kézilabda
2025.09.25. 20:22

Babos Bence az őszi szezon felfedezettje a fiatalok mezőnyében

Labdarúgó NB I
2025.09.25. 12:48

Félelem nélkül futballozik Varju Benedek, akinek az egykor a MÁV-DAC csapatában játszó nagyapja is segített

Labdarúgó NB I
2025.09.25. 10:30
Ezek is érdekelhetik