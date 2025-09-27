NB I: Zalaegerszeg–Kazincbarcika

NB I

8. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezeti: Derdák Marcell.

Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (68.), Kiss B. (77., 78.)

Kiállítva: Borges (71. – ZTE)

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A tabella utolsó két helyezettje még sosem találkozott az élvonalban, az NB II-ben pedig 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze és a mérlegük kiegyenlített: 2 döntetlen mellett mindkét csapat egy-egy győzelmet aratott.

♦ Zalaegerszegen 2018 májusában kétszeri hazai vezetés után 2–2-re végeztek, majd 2019 áprilisában Zoran Lesjak fejes góljával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ 2022 októberében a Magyar Kupában a ZTE Mocsi Attila tizenegyese mellett ugyancsak Lesjak találatával 2–0-ra diadalmaskodott az akkor NB II-es Kazincbarcika otthonában.

♦ A ZTE sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el legutóbb az MTK otthonában (0–1), és a mezőnyben egyedüliként továbbra is győzelem nélkül állva utolsó a táblázaton. A kék-fehér együttes nyeretlensége az előző bajnokságot is beszámítva immár 14 mérkőzés óta tart (9 iksz, 5 vereség). Ilyen negatív széria nem egyedülálló a csapat élvonalbeli történetében, hiszen 2011–2012-ben Csank János, majd Prukner László vezetésével 25 fordulón keresztül nem tudott nyerni.

♦ A Kazincbarcika viszont a múlt hétvégén az Újpest ellen élvonalbeli történetének első győzelmét aratta, és az 1. fordulót követően ismét nem utolsó, viszont 11.-ként még mindig kiesésre áll.

♦ A Zalaegerszeg minden hazai mérkőzésén rúgott és kapott is gólt, 2 döntetlen után 2-szer kikapott. Házigazdaként 2025-ben csak egy győzelmet tudott összehozni: február 9-én a DVTK-t verte meg a közelmúltban távozó Németh Dániel 96. perces, megpattanós lövésével (2–1).

♦ A Kazincbarcika utolsó a vendégtabellán, 3 vereség mellett 1 döntetlent ért el, mégpedig a székhelyéhez legközelebbi helyszínen, Diósgyőrben, ráadásul kétgólos vezetésről (2–2).