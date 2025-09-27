Sántha Xénia fagyási sérüléseket szenvedett, de feljutott a Manaszlu csúcsára

Sántha Xénia egy 14 fős nemzetközi expedíció tagjaként utazott Nepálba azzal a céllal, hogy feljusson a világ nyolcadik legmagasabb hegye, a Manaszlu 8163 méter magas csúcsára a Himalájában, és helyi idő szerint szeptember 24-én szerdán, 26 órás mászás után sikerült is neki.

A sokszor sötétben történt ereszkedés azonban nem volt egyszerű, a 25 éves mászó egyszer pánikba is esett, a végére pedig teljesen kimerült. Ráadásul fagyási sérüléseket szenvedett a lábán, így ért le a 6800 méter magasan fekvő hármas táborba, ahonnan nem tudott továbbmenni, így helikopterrel kellett Katmanduba szállítani, ahol fagyási sérülésekkel és kisebb agyi ödéma miatt két napig feküdt a kórházban, ahonnan pénteken engedték ki.

Fotó: Facebook / Sántha Xénia

„Még mindig szédülök és egy pár napig fogok is, dehidratált voltam és nagyon legyengültem. A bal lábamon majdnem hármas fokú fagyási sérüléseim vannak, a jobbon, két lábujjamon egyes, kettes fokú. Ha egy kicsit még tovább maradok a hidegben, lehet, most nem lenne lábujjam – nyilatkozta a Maszol.ro portálnak. – A csúcs nagyon keskeny, felhalmozódtak rajta az emberek, és egy helyben kellett állnunk sokáig. Ütögettem a kezeimet, rúgtam a havat magam előtt, de az sem sokat segített. Öt méterre voltam a csúcstól, amikor vissza akartam fordulni, mert annyira fáztam, hogy kibírhatatlannak éreztem.”

Sántha Xénia a csúcsra a magyar és a székely zászlót is magával vitte, ő lett a nyolcadik, de a legfiatalabb magyar, aki feljutott a Manaszlura, a csúcsmászás során mesterséges oxigént használt.

Herczeg Angelika, Kerekes Éva (mindketten 2018) és Sárpátki Zsuzsanna (2021) után ő lett a negyedik magyar nő, aki feljutott erre a csúcsra, de az első közülük, aki elérte a főcsúcsot, azaz a „Rocky Summitot”, ugyanis 2021 óta nem fogadják el a gerincen található párkányt csúcsmászásként, mint korábban.