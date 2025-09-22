Román Superliga: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti

Régi ismerőse ellen szerezheti meg első élvonalbeli győzelmét az FK Csíkszereda, a tavasszal a székelyföldi csapattal együtt feljutó Metaloglobusszal ugyanis 11 alkalommal találkozott az elmúlt hat évben a román Liga 2-ben. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!

ROMÁN SUPERLIGA

10. FORDULÓ

FK CSÍKSZEREDA–FC METALOGLOBUS BUCURESTI 1–1 – ÉLŐ!

Csíkszereda, Városi Stadion. Vezeti: Horia Mladinovici

CSÍKSZEREDA: Pap – Bloj, Hegedűs, Palmes, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bakos, Szalay – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

A kispadon: Simon, Kelemen, Kaján, Celic, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Gergely, Szabó B., Csürös, Dolny, Jebari

METALOGLOBUS: Gavrilas – D. Irimia, Camara, Caramalau, Sava (Neacsu 34.) – Sabater, Ubbink, Milea, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. Vezetőedző: Mihai Teja

Kispadon: Nedelcovici, Viszics, Kouadio, A. Irimia, Achim, Sarbu, Lis, Abbey, Hadzic, Aggoun

Gólszerző: Szalay (17.), ill. Irimia (33.)