Román Superliga: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti

2025.09.22. 16:55
Régi ismerőse ellen szerezheti meg első élvonalbeli győzelmét az FK Csíkszereda, a tavasszal a székelyföldi csapattal együtt feljutó Metaloglobusszal ugyanis 11 alkalommal találkozott az elmúlt hat évben a román Liga 2-ben. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!

ROMÁN SUPERLIGA
10. FORDULÓ
FK CSÍKSZEREDA–FC METALOGLOBUS BUCURESTI 1–1 – ÉLŐ!
Csíkszereda, Városi Stadion. Vezeti: Horia Mladinovici
CSÍKSZEREDA: Pap – Bloj, Hegedűs, Palmes, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará, Bakos, Szalay – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
A kispadon: Simon, Kelemen, Kaján, Celic, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Gergely, Szabó B., Csürös, Dolny, Jebari
METALOGLOBUS: Gavrilas – D. Irimia, Camara, Caramalau, Sava (Neacsu 34.) – Sabater, Ubbink, Milea, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. Vezetőedző: Mihai Teja
Kispadon: Nedelcovici, Viszics, Kouadio, A. Irimia, Achim, Sarbu, Lis, Abbey, Hadzic, Aggoun
Gólszerző: Szalay (17.), ill. Irimia (33.)

 

