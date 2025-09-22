Heti légiósprogram: Crystal Palace–Liverpool, Wolfsburg–RB Leipzig

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.10: Norrköping–AIK
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Konyaspor
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 23., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
21.00: Liverpool–Southampton
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik
EFL Trophy, csoportkör
20.00: Plymouth Argyle–Tottenham U21
Plymouth: Szűcs Kornél
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Benfica–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SKÓCIA
Premiership
20.45: Dundee United–Aberdeen
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZEPTEMBER 24., SZERDA
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Lommel SK
Bruges II: Ostoici Stefan
Lommel: Vancsa Zalán
20.00: RWDM Brüsszel–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 1.30: New York City–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.45: Raków–Lech Poznan
Raków: Baráth Péter
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 2. forduló
17.00: Parma–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 4. forduló
15.30: Érsekújvár–Somorja
Somorja: Csorba Noel
16.00: Bős–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK
–
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: West Bromwich Albion–Leicester City
WBA: Callum Styles
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Aluminij–Radomlje
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Alanyaspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Crystal Palace–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Charlton Athletic–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Ipswich Town–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Burton–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Ried–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Anderlecht II–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
20.00: Kortrijk–Eupen
Kortrijk: Dénes Vilmos
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
22.30: Toronto FC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 2.30: Chicago Fire–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 4.30: Los Angeles Galaxy–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel
IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.45: Hapoel Petah Tikva–Ironi Tiberias
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Wolfsburg–RB Leipzig
Wolfsburg: Dárdai Bence
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Venezia–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
14.00: UTA Arad–FK Csíkszereda
UTA: Zsóri Dániel
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Metalul Buzau–Olimpia Szatmárnémeti
Olimpia: Torvund Alexander, Pintér Bence, Bontas Kristófot
10.00: Steaua Bucuresti–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
12.00: FC Bacau–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Kilmarnock
Dundee United: Keresztes Krisztián
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: Racing Santander–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Komárom
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
20.30: Kassa–Eperjes
Kassa: Kovács Mátyás
2. Liga (II. osztály)
15.30: Somorja–Aranyosmarót
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.00: Jadran Dekani–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Rapid Wien–Austria Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–RFC Liege
Lommel: Vancsa Zalán
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Anorthoszisz–Omonia
Anorthoszisz: Kiss Tamás
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Metz–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
12.15: Widzew Lódz–Raków
Raków: Baráth Péter
17.30: Legia Warszawa–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
19.30: Union Berlin–Hamburg
Union Berlin: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Nürnberg–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
13.30: Preussen Münster–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: AIK–GAIS
AIK: Csongvai Áron
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Topolya–Novi Pazar
Topolya: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Rizespor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Kayserispor–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Besiktas–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond