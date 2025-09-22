Christian Horner óriási összegű végkielégítést kap a Red Bulltól

Nem hoz nagy durranást Horner közleménye, semmi ilyenkor szokatlan dologról nem lebbenti fel a fátylat a nyáron menesztett csapatvezető, ám „természetesen” kiváltságnak és megtiszteltetés tartja, hogy a Red Bullnál dolgozhatott.
„Hihetetlenül büszke vagyok mindazokra a dolgokra, amiket együtt hajtottunk végre, amilyen rekordokat és magasságokat elértünk, amelyekről senki sem hitte, hogy lehetséges, és ezeket örökre magammal viszem” – idézi a közlemény Christian Hornert, aki mindenkinek minden jót kíván a csapatnál, és alig várja, hogy láthassa az első Ford-motoros Red Bullt jövőre, zárásként pedig megköszöni a csapat szponzorainak, támogatóinak és részvényeseinek az elmúlt húsz év munkáját, támogatását.
A közlemény megjelenését követően nem sokkal elkezdtek szivárogni a sajtóban a pletykák a szétválás feltételeinek részleteiről.
A BBC szerint Horner 60 millió euró körüli végkielégítést kap, ami nagyjából megegyezik a felbontott szerződése szerint neki járó fizetés összegével.
A holland De Telegraaf szintén nagyjából ekkora végkielégítésről számolt be, ugyanakkor hozzátette, az összegért cserébe Horner a szerződés mai megszűnésétől kilenc hónapig nem állhat munkába, azaz legkorábban jövő június végén térhet vissza a száguldó cirkuszba.