Christian Horner óriási összegű végkielégítést kap a Red Bulltól

Nem hoz nagy durranást Horner közleménye, semmi ilyenkor szokatlan dologról nem lebbenti fel a fátylat a nyáron menesztett csapatvezető, ám „természetesen” kiváltságnak és megtiszteltetés tartja, hogy a Red Bullnál dolgozhatott.

„Hihetetlenül büszke vagyok mindazokra a dolgokra, amiket együtt hajtottunk végre, amilyen rekordokat és magasságokat elértünk, amelyekről senki sem hitte, hogy lehetséges, és ezeket örökre magammal viszem” – idézi a közlemény Christian Hornert, aki mindenkinek minden jót kíván a csapatnál, és alig várja, hogy láthassa az első Ford-motoros Red Bullt jövőre, zárásként pedig megköszöni a csapat szponzorainak, támogatóinak és részvényeseinek az elmúlt húsz év munkáját, támogatását.