Christian Horner óriási összegű végkielégítést kap a Red Bulltól

2025.09.22. 16:49
Christian Horner már hivatalos sem Red Bull alkalmazott (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Formula–1-es Red Bull júliusban húsz év után menesztette csapatvezetőjét, Christian Hornert, aki a megállapodások értelmében csak hétfőn vált el hivatalosan is az istállótól. Ebből az alkalomból az energiaitalosok közleményt adtak ki, amelyben – menesztése óta először – megszólalt Horner is.

 

Nem hoz nagy durranást Horner közleménye, semmi ilyenkor szokatlan dologról nem lebbenti fel a fátylat a nyáron menesztett csapatvezető, ám „természetesen” kiváltságnak és megtiszteltetés tartja, hogy a Red Bullnál dolgozhatott.

Hihetetlenül büszke vagyok mindazokra a dolgokra, amiket együtt hajtottunk végre, amilyen rekordokat és magasságokat elértünk, amelyekről senki sem hitte, hogy lehetséges, és ezeket örökre magammal viszem” – idézi a közlemény Christian Hornert, aki mindenkinek minden jót kíván a csapatnál, és alig várja, hogy láthassa az első Ford-motoros Red Bullt jövőre, zárásként pedig megköszöni a csapat szponzorainak, támogatóinak és részvényeseinek az elmúlt húsz év munkáját, támogatását.

A közlemény megjelenését követően nem sokkal elkezdtek szivárogni a sajtóban a pletykák a szétválás feltételeinek részleteiről.

A BBC szerint Horner 60 millió euró körüli végkielégítést kap, ami nagyjából megegyezik a felbontott szerződése szerint neki járó fizetés összegével.

A holland De Telegraaf szintén nagyjából ekkora végkielégítésről számolt be, ugyanakkor hozzátette, az összegért cserébe Horner a szerződés mai megszűnésétől kilenc hónapig nem állhat munkába, azaz legkorábban jövő június végén térhet vissza a száguldó cirkuszba.

