Ismét a Ferencvárosból igazolhat a Csíkszereda – NS-infó

2025.09.01. 15:18
Kaján Norbert (jobbra) Csíkszeredában folytathatja a pályafutását (Fotó: fradi.hu)
Kaján Norbert Csíkszereda magyar átigazolás Ferencváros
A Nemzeti Sport értesülései szerint a román élvonalban szereplő FK Csíkszereda veheti kölcsön a Ferencváros labdarúgócsapatának 20 éves jobbhátvédjét, Kaján Norbertet.

 

Erdélyi forrásból úgy értesültünk, hogy Kaján Norbert kölcsönadásáról megállapodott a Ferencváros és a román élvonalban újonc Csíkszereda. A 20 éves jobbhátvéd már el is utazott a székelyföldi klubhoz orvosi vizsgálatra, ami után be is jelenthetik a szerződtetését.

Ugyanakkor, mivel a Csíkszereda ma délután bajnokit játszik hazai pályán az Otelul Galati ellen, lehet, hogy a bejelentés keddre csúszhat, viszont Kaján a mai meccsen már feltűnhet a lelátón. A tabellán egy ponttal, az utolsó helyen álló Csíkszereda hat meccs alatt 18 gólt kapott, ezért szeretne erősíteni a védelmén. Az U21-es válogatott Kaján az előző idényben kilenc tétmeccsen szerepelt a Ferencváros első csapatában, 11-szer pedig kölcsönjátékosként az NB II-es Soroksárban lépett pályára. 

Pászka Lóránd után Kaján lehet a második védő ezen a nyáron, aki a Ferencvárosból szerződik Csíkszeredába.

