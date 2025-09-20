Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

16.00: Budafoki MTE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

16.00: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

NB III

8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros

11.00: Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II

16.00: Gödöllői SK–Eger SE

16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building

16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC

16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–FC Sopron

16.00: Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Bicskei TC–ETO Akadémia

16.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC

16.00: Budaörs–Puskás Akadémia FC II

17.30: Szombathelyi Haladás–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II

11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE

14.00: Szegedi VSE–ESMTK

16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre

16.00: Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE

16.00: Meton-FC Dabas SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II

16.00: Majosi SE–MTK Budapest II

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC

16.00: BFC Siófok–Pécsi MFC

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC

16.00: Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE

16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II

16.00: Dombóvári FC–Érdi VSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United

15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Strasbourg

17.15: Auxerre–Toulouse

17.15: Le Havre–Lorient

17.15: Monaco–Metz

20.45: Olympique Marseille–Paris SG

HORVÁT 1. HNL

7. FORDULÓ

19.15: Istra 1961–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach (Tv: Match4)

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

9. FORDULÓ

18.00: Csukaricski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.45: Kasimpasa–Fenerbahce (Tv: Sport2)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers

19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets

19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders

19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints

22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys

22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

20. SZABADTÉRI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

12.30: esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

12.30: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ

12.35: NŐI 800 M, DÖNTŐ

12.50: FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ

13.00: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

13.25: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ

13.40: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ

13.55: FÉRFI TÍZPRÓBA, 1500 M

14.10: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ

14.20: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ

További atlétikai versenyek

9.00: berlini maratoni (Tv: Sport1)

12.15: tájfutás, országos rövid távú váltóbajnokság, Veszprém (Tv: Sport1)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans

14.00: 3. futam (Tv: Arena4)

16.45: 4. futam

Ralikrossz, vb-állomás, Isztambul

9.00: 1. időmérő (Tv: Sport2)

10.30: 2. időmérő (Tv: Sport2)

12.30: 3. időmérő (Tv: Sport2)

14.00: döntő (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)

16.45: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

DARTS

Hungarian Darts Trophy, MVM Dome

13.00: nyolcaddöntő

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

DUATLON

12.10: rövid távú országos bajnokság, Ajka

EVEZÉS

4.00: világbajnokság, Sanghaj

FALLABDA

PSA Budapest Open, City Squash Club

12.00: 2. forduló

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)

8.55: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)

13.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA

15.30: FTC-Telekom–Innsbruck (osztrák)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, KIGALI

10.10: női időfutam, 31.2 km (Tv: Eurosport2)

13.45: férfi időfutam, 40.6 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok-Rév

NÉMET BAJNOKSÁG

14.45: Füchse Berlin–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, RÁJÁTSZÁS

21.00: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport1)

LÓSPORT

16.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

15.30: League of Nations, díjugratás, Saint-Tropez (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

Gyorsasági motor

8.00 és 13.15: hosszú távú vb-futam, Bol d’Or (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking

4.00: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)

7.45: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Argentína–Olaszország

14.00: Belgium–Finnország

SZNÚKER

English Open, Brenwood

19.45: döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Laver-kupa, San Francisco

4.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)

21.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Döntő

11.00: Egyesült Államok–Olaszország

TORNA

10.30: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok

TRIATLON

Supertri-sorozat, Jersey

15.10: nők

16.20: férfiak

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, SABADELL

12.30: CN Sabadell (spanyol)–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.05: Változtatások az úszósportban, nehezebb lesz kijutni az olimpiára. Pekingben olimpiai kvalifikációs műkorcsolyaversenyt rendeznek

7.40: Elkezdődött a labdarúgó BL alapszakasza, a hétvégén folytatódott az NB I

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika

8.40: Berki Krisztiánt hívjuk, a téma a tornászok szerbajnoksága

9.00: Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó érkezik a stúdióba a sydney-i olimpia 25. évfordulója alkalmából

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Jó András

15.00: Labdarúgó NB I, visszatekintő

15.30: Közvetítés a jégkorong ICEHL FTC–Innsbruck mérkőzéséről, kommentátor: Szalai Kristóf

17.45: Közvetítés a Kisvárda–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

19.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Békéscsaba NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Szabó Bence

20.00: Közvetítés az MTK–ZTE NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László

22.00: Mérkőzések utáni interjúk, napi összefoglaló

22.30: Sportvilág