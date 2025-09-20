Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Man. City, Lazio–Roma, Azeri Nagydíj

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
16.00: Budafoki MTE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
16.00: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Debreceni VSC II–Kisvárda Master Good II
16.00: Gödöllői SK–Eger SE
16.00: Putnok FC–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni EAC
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Sényő FC-ZMB Building
16.00: FC Hatvan–Füzesabony SC
16.00: Tarpa SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–FC Sopron
16.00: Dorogi FC–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Bicskei TC–ETO Akadémia
16.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Balatonfüredi FC
16.00: Budaörs–Puskás Akadémia FC II
17.30: Szombathelyi Haladás–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Tiszaföldvár SE
14.00: Szegedi VSE–ESMTK
16.00: Gyulai Termál FC–BKV Előre
16.00: Martfűi LSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–III. kerületi TVE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: FC Nagykanizsa–Ferencvárosi TC II
16.00: Majosi SE–MTK Budapest II
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC
16.00: BFC Siófok–Pécsi MFC
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dunaújváros FC
16.00: Iváncsa KSE–Pénzügyőr SE
16.00: PTE-PEAC–Paksi FC II
16.00: Dombóvári FC–Érdi VSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: Olympique Marseille–Paris SG
HORVÁT 1. HNL
7. FORDULÓ
19.15: Istra 1961–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach (Tv: Match4)
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
12.30: Lazio–Roma (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
9. FORDULÓ
18.00: Csukaricski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.45: Kasimpasa–Fenerbahce (Tv: Sport2)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
19.00: Cleveland Browns–Green Bay Packers
19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts
19.00: Minnesota Vikings–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers
19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
19.00: Tampa Bay Buccaneers–New York Jets
19.00: Washington Commanders–Las Vegas Raiders
19.00: Carolina Panthers–Atlanta Falcons
19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.05: Seattle Seahawks–New Orleans Saints
22.25: Chicago Bears–Dallas Cowboys
22.25: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: New York Giants–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
20. SZABADTÉRI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
12.30: esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
12.30: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ
12.35: NŐI 800 M, DÖNTŐ
12.50: FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ
13.00: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
13.25: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ
13.40: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ
13.55: FÉRFI TÍZPRÓBA, 1500 M
14.10: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ
14.20: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ
További atlétikai versenyek
9.00: berlini maratoni (Tv: Sport1)
12.15: tájfutás, országos rövid távú váltóbajnokság, Veszprém (Tv: Sport1)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans
14.00: 3. futam (Tv: Arena4)
16.45: 4. futam
Ralikrossz, vb-állomás, Isztambul
9.00: 1. időmérő (Tv: Sport2)
10.30: 2. időmérő (Tv: Sport2)
12.30: 3. időmérő (Tv: Sport2)
14.00: döntő (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)
16.45: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
DARTS
Hungarian Darts Trophy, MVM Dome
13.00: nyolcaddöntő
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
DUATLON
12.10: rövid távú országos bajnokság, Ajka
EVEZÉS
4.00: világbajnokság, Sanghaj
FALLABDA
PSA Budapest Open, City Squash Club
12.00: 2. forduló
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)
8.55: F2, főfutam (Tv: M4 Sport)
13.00: F1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Innsbruck (osztrák)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, KIGALI
10.10: női időfutam, 31.2 km (Tv: Eurosport2)
13.45: férfi időfutam, 40.6 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok-Rév
NÉMET BAJNOKSÁG
14.45: Füchse Berlin–Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, RÁJÁTSZÁS
21.00: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport1)
LÓSPORT
16.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
15.30: League of Nations, díjugratás, Saint-Tropez (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
Gyorsasági motor
8.00 és 13.15: hosszú távú vb-futam, Bol d’Or (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking
4.00: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)
7.45: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Argentína–Olaszország
14.00: Belgium–Finnország
SZNÚKER
English Open, Brenwood
19.45: döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Laver-kupa, San Francisco
4.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
21.00: 3. nap (Tv: Eurosport2)
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Döntő
11.00: Egyesült Államok–Olaszország
TORNA
10.30: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok
TRIATLON
Supertri-sorozat, Jersey
15.10: nők
16.20: férfiak
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, SABADELL
12.30: CN Sabadell (spanyol)–VasasPlaket
