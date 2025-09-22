Nemzeti Sportrádió

Enzo Maresca szerint Cole Palmert nem kell megműteni

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.22. 17:07
Enzo Maresca kénytelen volt lehozni Cole Palmert a United elleni találkozó 21. percében (Fotó: Getty Images)
Chelsea Enzo Maresca Premier League Cole Palmer
Enzo Maresca, a Chelsea menedzsere elmondta, szerinte az ágyéksérüléssel bajlódó Cole Palmert nem kell megműteni.

A Chelsea kedden (20.45) a harmadosztályú Lincoln City vendége lesz az Angol Ligakupa 3. fordulójában, s a találkozó előtti sajtótájékoztatón Enzo Maresca szót ejtett Cole Palmer állapotáról is, akit a szombati bajnokin – amikor a londoni csapat 2–1-re kikapott a Manchester United otthonában – a 21. percben le kellett cserélni.

„Az orvosi csapat nem mondott olyat nekem, hogy műteni kellene – idézi a BBC a Chelsea menedzserének szavait. – Nem tudom, mit hoznak a következő napok vagy hetek, de őszintén szólva nem hiszem, hogy erre sor kerülne. Cole sokat tett azért, hogy múlt szombaton pályára léphessen, elvégezték a vizsgálatokat rajta, és rendben volt, bár nem százszázalékos állapotban. Ennek ellenére szeretett volna segíteni a csapattársainak, szerepelni egy ilyen fontos mérkőzésen, sajnos aztán fájdalmat érzett, és úgy döntöttünk, lecseréljük. Folyamatosan figyeljük az állapotát, aztán meglátjuk, mi lesz.”

A 23 éves támadó középpályás a West Ham és a Fulham elleni augusztusi bajnokit is már kihagyta ágyéksérülése miatt, majd a Brentford ellen a kispadról beszállva gólt szerzett, a Bayern München otthonában játszott BL-meccsen végig a pályán volt, s szintén betalált, majd jött az Old Traffordon rendezett összecsapás, amelyen egy fél félidőt játszott, mielőtt következett a kényszerű csere.

Arról egyelőre nincs információ, hogy Palmer mikor térhet vissza a pályára.

 

