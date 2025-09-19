Pénteki sportműsor: FTC–DVTK, Vitek Dárius vb-döntőben birkózik

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.45: Lyon–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Lecce–Cagliari (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

PORTUGÁLIA

21.00: Rio Ave–FC Porto (Tv: Sport2)

SZAÚD-ARÁBIA

19.55: szaúdi bajnokság, Al-Ahli–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

10.33: hétpróba, nők, 100 m gát

11.20: hétpróba, nők, magas

12.30: gerely, nők, selejtező, A-csoport

13.00: 5000 m, férfiak, előfutamok

13.30: hétpróba, nők, súly

13.45: 800 m, nők, elődöntő

13.50: hármas, férfiak, DÖNTŐ

14.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport

14.15: 400 m gát, férfiak, DÖNTŐ

14.27: 400 m gát, nők, DÖNTŐ

14.38: hétpróba, nők, 200 m

15.06: 200 m, férfiak, DÖNTŐ

15.22: 200 m, nők, DÖNTŐ

Szombat

0.30: 20 km gyaloglás, nők, döntő (Spiller Tiziana)

2.00: diszkosz, férfiak, selejtező, A-csoport

2.25: tízpróba, férfiak, 100 m

2.50: 20 km gyaloglás, férfiak, döntő (Venyercsán Bence)

3.00: súly, nők, selejtező

3.05: tízpróba, férfiak, távol

3.35: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport

4.30: hétpróba, nők, távol

4.45: tízpróba, férfiak, súly

BASEBALL

szombat, 1.30: MLB, Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert), 82 (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Vitek Dárius) (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István), 97 kg (Szőke Alex)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

DARTS

13.00 és 19.00: Hungarian Darts Trophy (MVM Dome) (Tv: Match4)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

11.55: Formula–2, időmérő

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

KERÉKPÁR

13.00: Szlovák körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

17.15: mountain bike, világkupa, nők, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)

18.00: mountain bike, világkupa, férfiak, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–CYEB-Budakalász

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Mol Tatabánya KC

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking

6.15: jégtánc ritmustánc (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)

SZNÚKER

15.30: English Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

19.45: English Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen

11.00: elődöntő, Olaszország–Ukrajna (Tv: M4 Sport, 15.05-től)

Laver-kupa, San Francisco

22.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)

WTA 500-as torna, Szöul

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Hangcsou

7.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája-selejtező, B-csoport, Sabadell

19.00: VasasPlaket–Spandau (német)

E.on ob I, férfiak

19.00: One-Eger–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mindent feltenni egy lapra? Lehetséges?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a sydney-i olimpia első hat napja és a montreali olimpia vízilabdatornája

12.00: Bajnokok. Nagy Dóra korábbi válogatott kosárlabdázóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Beszélgetés Mezei Gergővel és Berente Judittal a szervátültetett világjátékokról

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Somogyi Zsolt, Patai Gergely, Göbölyös Gábor

17.00: Zsoldos Barna a Formula–1 Azeri Nagydíjának szabadedzései után

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Tízpróba Szuper Leventével

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Bejelentkezés, interjúk a budapesti Hungarian Darts Trophyról

18.30: Közvetítés az FTC–Klagenfurt osztrák jégkorongbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

19.00: Bejelentkezés a zágrábi birkózó-világbajnokságról

20.00: Közvetítés az FTC–DVTK labdarúgó NB I-es bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.00: Tízpróba Gergely Istvánnal

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval