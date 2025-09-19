Pénteki sportműsor: FTC–DVTK, Vitek Dárius vb-döntőben birkózik

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.45: Lyon–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Lecce–Cagliari (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
PORTUGÁLIA
21.00: Rio Ave–FC Porto (Tv: Sport2)
SZAÚD-ARÁBIA
19.55: szaúdi bajnokság, Al-Ahli–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
10.33: hétpróba, nők, 100 m gát
11.20: hétpróba, nők, magas
12.30: gerely, nők, selejtező, A-csoport
13.00: 5000 m, férfiak, előfutamok
13.30: hétpróba, nők, súly
13.45: 800 m, nők, elődöntő
13.50: hármas, férfiak, DÖNTŐ
14.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport
14.15: 400 m gát, férfiak, DÖNTŐ
14.27: 400 m gát, nők, DÖNTŐ
14.38: hétpróba, nők, 200 m
15.06: 200 m, férfiak, DÖNTŐ
15.22: 200 m, nők, DÖNTŐ
Szombat
0.30: 20 km gyaloglás, nők, döntő (Spiller Tiziana)
2.00: diszkosz, férfiak, selejtező, A-csoport
2.25: tízpróba, férfiak, 100 m
2.50: 20 km gyaloglás, férfiak, döntő (Venyercsán Bence)
3.00: súly, nők, selejtező
3.05: tízpróba, férfiak, távol
3.35: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport
4.30: hétpróba, nők, távol
4.45: tízpróba, férfiak, súly
BASEBALL
szombat, 1.30: MLB, Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert), 82 (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Vitek Dárius) (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István), 97 kg (Szőke Alex)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
DARTS
13.00 és 19.00: Hungarian Darts Trophy (MVM Dome) (Tv: Match4)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI (BAKU)
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
11.55: Formula–2, időmérő
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
KERÉKPÁR
13.00: Szlovák körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.00: Luxemburgi körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
17.15: mountain bike, világkupa, nők, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)
18.00: mountain bike, világkupa, férfiak, Lenzerheide (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–CYEB-Budakalász
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Mol Tatabánya KC
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking
6.15: jégtánc ritmustánc (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)
SZNÚKER
15.30: English Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
19.45: English Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen
11.00: elődöntő, Olaszország–Ukrajna (Tv: M4 Sport, 15.05-től)
Laver-kupa, San Francisco
22.00: 1. nap (Tv: Eurosport2)
WTA 500-as torna, Szöul
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Hangcsou
7.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája-selejtező, B-csoport, Sabadell
19.00: VasasPlaket–Spandau (német)
E.on ob I, férfiak
19.00: One-Eger–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mindent feltenni egy lapra? Lehetséges?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a sydney-i olimpia első hat napja és a montreali olimpia vízilabdatornája
12.00: Bajnokok. Nagy Dóra korábbi válogatott kosárlabdázóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Beszélgetés Mezei Gergővel és Berente Judittal a szervátültetett világjátékokról
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Somogyi Zsolt, Patai Gergely, Göbölyös Gábor
17.00: Zsoldos Barna a Formula–1 Azeri Nagydíjának szabadedzései után
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tízpróba Szuper Leventével
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Bejelentkezés, interjúk a budapesti Hungarian Darts Trophyról
18.30: Közvetítés az FTC–Klagenfurt osztrák jégkorongbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
19.00: Bejelentkezés a zágrábi birkózó-világbajnokságról
20.00: Közvetítés az FTC–DVTK labdarúgó NB I-es bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.00: Tízpróba Gergely Istvánnal
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval