Nemzeti Sportrádió

Összeesett a meccs közben az amerikai női válogatott futballista

T. Z.T. Z.
2025.09.15. 08:43
Savannah DeMelót azonnal kórházba szállították (Fotó: Getty Images)
Savannah DeMelo amerikai foci női foci
Stabil állapotban és eszméleténél van Savannah DeMelo, az amerikai női profi labdarúgóligában (NWSL) szereplő Racing Louisville FC középpályása, miután a Seattle Reign elleni mérkőzés közben hirtelen összeesett a pályán.

A Marca beszámolója szerint a 27 éves Savannah DeMelo nem sokkal az első félidő vége előtt, 0–0-s állásnál esett össze azt követően, hogy elsőre leült a játéktérre, de aztán hanyatt vágta magát. A történtek után mentőautó érkezett a stadionba, a hétszeres amerikai válogatott labdarúgót pedig villámgyorsan kórházba szállították.

„Savannah azonnali ellátásban részesült a pályán, állapota stabil és eszméleténél van. További kivizsgálásra a helyi kórházba szállították” – írta a klub hivatalos közleményében.

A meccset felfüggesztették, és egy későbbi időpontban fejezik majd be.

DeMelónál egyébként egy évvel ezelőtt pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak az orvosok, miután egy másik mérkőzésen is egészségügyi problémái akadtak. 

 

