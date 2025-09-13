Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Csikvánd – megújult öltözők, új klubhelyiség

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 09:52
null
Címkék
stadion ns-képeslap Csikvánd
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Csikvándról érkezett képeslap.

A KÖRNYÉK EGYIK LEGKORSZERŰBB létesítményével büszkélkednek a Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokság harmadik vonalában szereplő Csikvánd SE labdarúgói.

 

Felújították, bővítették a csapat kilencvenes évek elején épült öltözőjét, amely hűtő-fűtő klímaberendezést is kapott, elkészült az épület külső-belső szigetelése, könnyűszerkezetes toldással kialakítottak egy formás klubhelyiséget, valamint a sikeres pályázatoknak köszönhetően megtörtént az egyébként hatalmas területen található létesítmény bekerítése.

 

Az évek során, 2013 óta a Magyar Falu Programnak köszönhetően húszmillió forintot fordíthatott az 500 lelkes kistelepülés csapata a fejlesztésekre.

 

 

stadion ns-képeslap Csikvánd
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: Győrújfalu – szintet lépett az utánpótlás

Minden más foci
2025.09.11. 09:09

NS-képeslap: méltó helyet kaptak a pécsi birkózók

Birkózás
2025.09.05. 10:56

NS-képeslap: Maklár – újjászületett a sporttelep

Labdarúgó NB II
2025.09.02. 08:58

NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

Minden más foci
2025.08.30. 10:00

NS-képeslap: kampuszfejlesztés sportközponttal

Egyéb egyéni
2025.08.29. 12:31

NS-képeslap: Csepel – KIMBA, a jövő záloga

Birkózás
2025.08.23. 10:17

NS-képeslap: Nyárád – kis község, nagy beruházás

Labdarúgó NB II
2025.08.22. 08:35

NS-képeslap: Székesfehérvár – a fehérvári és a magyar hoki új fellegvára

Jégkorong
2025.08.21. 10:49
Ezek is érdekelhetik