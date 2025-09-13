NS-képeslap: Csikvánd – megújult öltözők, új klubhelyiség

A KÖRNYÉK EGYIK LEGKORSZERŰBB létesítményével büszkélkednek a Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokság harmadik vonalában szereplő Csikvánd SE labdarúgói.

Felújították, bővítették a csapat kilencvenes évek elején épült öltözőjét, amely hűtő-fűtő klímaberendezést is kapott, elkészült az épület külső-belső szigetelése, könnyűszerkezetes toldással kialakítottak egy formás klubhelyiséget, valamint a sikeres pályázatoknak köszönhetően megtörtént az egyébként hatalmas területen található létesítmény bekerítése.

Az évek során, 2013 óta a Magyar Falu Programnak köszönhetően húszmillió forintot fordíthatott az 500 lelkes kistelepülés csapata a fejlesztésekre.