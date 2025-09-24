Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: aláírt Fradi-mez egy tapolcai kisfiú gyógyulásáért

2025.09.24. 13:15
Egy tapolcai kisfiú gyógyulásáért indult gyűjtés (Fotó: Tapolcai Öregfiúk)
Alapításának harmincadik évfordulóját ünnepli idén a Veszprém vármegyei III. osztályban szereplő Tapolcai Öregfiúk csapata, amely a jubileum alkalmából október 4-én gálamérkőzést játszik a Ferencváros öregfiúk csapatával a Tapolca Bauxit Sportcentrumban.

A mások mellett két vívóbajnok, Boczkó Gábor és Nébald György nevével fémjelzett tapolcai együttes ünnepsége 14.30 perckor kezdődik, az esemény moderátora Berkesi Judit, az M4 Sport riporere lesz. Az alkalomra készülve a szervezők jótékonysági akciót hirdettek, a Ferencváros játékosai által aláírt mezre, valamint a kezdőrúgásra lehet licitálni a Tapolcai Öregfiúk FC Facebook-oldalán vagy a +36 70 316 0174-es telefonszámon, a befolyt összeg egy tízéves tapolcai fiú, a leukémiával küzdő Ákos gyógykezelését támogatja.

 

 

FTC mez NS-jótékonyság Ferencváros
