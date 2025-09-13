Európai kézilabdaligák: Pergel hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol élvonalban

A liga honlapja szerint a junior világbajnoki ezüstérmes Pergelt foglalkoztató CB Ciudad de Logrono otthon 34–30-ra nyert az Impulse BM Guadalajara ellen. Tóth új csapata, a Rebi BM Cuenca hazai pályán 28–27-re kikapott a Bathco BM Torrelavegától.

Ónodi-Jánoskúti Máté négy találattal vette ki a részét az USAM Nimes Gard 29–27-es hazai sikeréből a Tremblay ellen a francia bajnokságban.

Fazekas Gergő és Ilic Zoran három-három, Szita Zoltán két találattal segítette 40–18-as sikerhez a címvédő Orlen Wisla Plockot a Piotrkowianin Piotrków otthonában a lengyel férfibajnokságban.

Imre Bence egyszer volt eredményes a Német Kupa-címvédő THW Kiel együttesében, amely hazai pályán 27–25-re legyőzte a HSV Hamburgot a Bundesligában.

Pénzes Laura hat és Szabó Laura egy találata, illetve Győri Barbara hét védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau 41–34-re kikapott a TuS Metzingen otthonában a német női élvonalban. A hazaiaknál Suba Sára öt védéssel zárt.

Faragó Laura két, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge egy gólt szerzett az Európa-liga-címvédő Thüringer HC csapatában, amely meglepetésre 35–25-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe vendégként.

Korsós Dorina hat góllal segítette 35–31-es győzelemhez a házigazda Rapid Bucuresti-et az SCM Ramnicu Valcea ellen a román bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 46–15-re nyert a HC Hodonín otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Élő Beatrix öt, Pénzes Mónika, Bánfai Kíra négy-négy, Csernyánszky Dóra három, Woth Viktória egyszer talált a hálóba.

A spanyol élvonalban a címvédő Super Amara Bera Bera – Ogonovszky Eszter két góljával – 30–27-re nyert a Rocasa Gran Canaria ellen.

Török Lilly kétszer volt eredményes a CBM Morvedrében, amely 31–28-ra kikapott Granollersben.