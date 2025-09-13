Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Pergel hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol élvonalban

Vágólapra másolva!
2025.09.13. 23:23
null
Fotó: FB/Club Balonmano Ciudad de Logroño
Címkék
Bánfai Kíra Ogonovszky Eszter Pergel Andrej BSV Sachsen Zwickau Csernyánszky Dóra Pénzes Mónika CBM Morvedre Super Amara Bera Bera CB Ciudad de Logrono Rebi MB Cuenca Faragó Laura Pénzes Laura Rapid Bucuresti Szabó Laura Imre Bence Élő Beatrix USAM Nimes Zwickau Ónodi-Jánoskúti Máté TuS Metzingen Suba Sára DAC Kuczora Csenge Korsós Dorina Thüringer HC Szita Zoltán Wisla Plock THW Kiel Fazekas Gergő Török Lilly Győri Barbara Ilic Zoran Tóth Rajmond Woth Viktória
Pergel Andrej hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol férfi kézilabda-bajnokság első fordulójának szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a junior világbajnoki ezüstérmes Pergelt foglalkoztató CB Ciudad de Logrono otthon 34–30-ra nyert az Impulse BM Guadalajara ellen. Tóth új csapata, a Rebi BM Cuenca hazai pályán 28–27-re kikapott a Bathco BM Torrelavegától.

Ónodi-Jánoskúti Máté négy találattal vette ki a részét az USAM Nimes Gard 29–27-es hazai sikeréből a Tremblay ellen a francia bajnokságban.

Fazekas Gergő és Ilic Zoran három-három, Szita Zoltán két találattal segítette 40–18-as sikerhez a címvédő Orlen Wisla Plockot a Piotrkowianin Piotrków otthonában a lengyel férfibajnokságban.

Imre Bence egyszer volt eredményes a Német Kupa-címvédő THW Kiel együttesében, amely hazai pályán 27–25-re legyőzte a HSV Hamburgot a Bundesligában.

Pénzes Laura hat és Szabó Laura egy találata, illetve Győri Barbara hét védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau 41–34-re kikapott a TuS Metzingen otthonában a német női élvonalban. A hazaiaknál Suba Sára öt védéssel zárt.

Faragó Laura két, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge egy gólt szerzett az Európa-liga-címvédő Thüringer HC csapatában, amely meglepetésre 35–25-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe vendégként.

Korsós Dorina hat góllal segítette 35–31-es győzelemhez a házigazda Rapid Bucuresti-et az SCM Ramnicu Valcea ellen a román bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely 46–15-re nyert a HC Hodonín otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Élő Beatrix öt, Pénzes Mónika, Bánfai Kíra négy-négy, Csernyánszky Dóra három, Woth Viktória egyszer talált a hálóba.

A spanyol élvonalban a címvédő Super Amara Bera Bera – Ogonovszky Eszter két góljával – 30–27-re nyert a Rocasa Gran Canaria ellen.

Török Lilly kétszer volt eredményes a CBM Morvedrében, amely 31–28-ra kikapott Granollersben.

Bánfai Kíra Ogonovszky Eszter Pergel Andrej BSV Sachsen Zwickau Csernyánszky Dóra Pénzes Mónika CBM Morvedre Super Amara Bera Bera CB Ciudad de Logrono Rebi MB Cuenca Faragó Laura Pénzes Laura Rapid Bucuresti Szabó Laura Imre Bence Élő Beatrix USAM Nimes Zwickau Ónodi-Jánoskúti Máté TuS Metzingen Suba Sára DAC Kuczora Csenge Korsós Dorina Thüringer HC Szita Zoltán Wisla Plock THW Kiel Fazekas Gergő Török Lilly Győri Barbara Ilic Zoran Tóth Rajmond Woth Viktória
Legfrissebb hírek

Bősze Levente a Como játékosa lett – hivatalos

Olasz labdarúgás
8 órája

Fazekas Gergő szerint minden egyes labdának jelentősége volt a Szeged ellen

Kézilabda
2025.09.11. 22:46

Remek második félidővel nyert a Füchse Berlin a Nantes ellen a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 22:34

Fájó hazai vereséggel kezdett a Szeged a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.11. 20:36

Közel félszáz gólt dobtak a DAC kézilabdázói az idénynyitón

Kézilabda
2025.09.07. 11:59

Ónodi-Jánoskúti három góllal mutatkozott be a francia bajnokságban

Kézilabda
2025.09.05. 22:53

A Dunaszerdahely hosszabbított a volt FTC-játékossal – hivatalos

Minden más foci
2025.09.05. 17:28

Európai kézilabdaligák: négy gól, négy gólpassz Lukács Pétertől

Kézilabda
2025.09.03. 23:35
Ezek is érdekelhetik