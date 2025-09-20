Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Rosta Miklós tíz gólt lőtt a Dinamóban

2025.09.20. 22:56
Rosta Miklós (Fotó: Imago Images)
Címkék
RK Celje Décsi Gábor Bognár Alex Cuenca Huesca Rosta Miklós Szita Zoltán Wisla Plock Dinamo Bucuresti Fazekas Gergő Ilic Zoran Tóth Rajmond
Rosta Miklós tíz góllal járult hozzá a címvédő Dinamo Bucuresti 37–24-es győzelméhez a CSM Constanta ellen a román férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint az olimpikon beálló mind a tíz lövését gólra váltotta.

Szita Zoltán négy, Fazekas Gergő és Ilic Zoran két-két góllal vette ki a részét a címvédő Orlen Wisla Plock 37–26-os sikeréből az MMTS Kwidzyn otthonában a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex ötször volt eredményes az RK Celje PL együttesében, amely 26–26-os döntetlent játszott az RK Slovenj Gradec otthonában a szlovén férfibajnokságban.

Tóth Rajmond két gólja ellenére a Rebi BM Cuenca meglepetésre 25–23-ra kikapott az újonc BM Caserío Ciudad Real otthonában a spanyol élvonalban. Décsi Gábor 11 lövésből hatot kivédett a Bada Huescában, amely otthon 28–25-re győzött a Tubos Aranda Villa de Aranda ellen.

 

