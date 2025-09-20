Európai kézilabdaligák: Rosta Miklós tíz gólt lőtt a Dinamóban

A liga honlapja szerint az olimpikon beálló mind a tíz lövését gólra váltotta.

Szita Zoltán négy, Fazekas Gergő és Ilic Zoran két-két góllal vette ki a részét a címvédő Orlen Wisla Plock 37–26-os sikeréből az MMTS Kwidzyn otthonában a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex ötször volt eredményes az RK Celje PL együttesében, amely 26–26-os döntetlent játszott az RK Slovenj Gradec otthonában a szlovén férfibajnokságban.

Tóth Rajmond két gólja ellenére a Rebi BM Cuenca meglepetésre 25–23-ra kikapott az újonc BM Caserío Ciudad Real otthonában a spanyol élvonalban. Décsi Gábor 11 lövésből hatot kivédett a Bada Huescában, amely otthon 28–25-re győzött a Tubos Aranda Villa de Aranda ellen.