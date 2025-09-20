Hamilton: Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra

A Ferrari nagy reményekkel vágott neki az Azeri Nagydíjnak, hiszen úgy számolt, feküdhet az SF-25-ösnak az utcai pálya, és akár esélye lehet megszerezni az idei első győzelmét is. Ráadásul monacói versenyzője, Charles Leclerc az elmúlt négy évben kivétel nélkül pole pozíciót szerzett a helyszínen, miközben Lewis Hamilton is előrelépésről számolt be az elmúlt versenyhétvégéken, így minden ok megvolt a bizakodásra. A nyitó nap jól is alakult a Scuderia számára, hiszen a kettős bizonyult a leggyorsabbnak, ám az időmérő már kiábrándítóan alakult...

Hamilton már a kvalifikáció második szakaszában búcsúzni kényszerült, és csak a 12. rajtkockát szerezte meg, míg Leclerc ugyan továbbjutott az utolsó szegmensbe, annak elején összetörte az autót, és a 10. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a vasárnap 13 órakor rajtoló versenyen, így csekély esély mutatkozik arra, hogy a maranellóiak pont most tesznek pontot a nyeretlenségi sorozatuk végére.

„Nem a megfelelő gumi volt fent a végén – jelentette ki a hétszeres világbajnok, aki a Q2 végén a lágyon, míg a továbbjutó márkatársa a közepesen futotta az utolsó mért körét. – Őszintén szólva, nyilván eléggé csalódott vagyok. Pénteken nagyon jó érzés volt vezetni az autót. Ma olyan irányt vettünk, ami papíron a lehető legjobbnak tűnt. Végső soron jó volt a tempónk, javultunk, tényleg rajta voltunk, nem követtünk el hibát, és nem igazán lehetett a bukótérben sem látni engem. Egyszerűen nem a megfelelő keverék volt a kocsin a végén. Ez kemény.”

„Előttem szinte mindenki a közepes keveréken volt, én viszont elvesztettem egy közepes szettet a második szabadedzésen, valamint a menetrendünk miatt, és így hátrányba kerültem – magyarázta Hamilton, aki szíve szerint kereket cserélt volna az utolsó körére. – Szerettem volna, de azt mondták, hogy túl hosszú lenne a felmelegítés, aztán kifutottunk az időből, és elfogyott az üzemanyag is. Nem nagyszerű, de magunk között oldjuk meg. Mint ahogyan mondtam, sok pozitívum volt ezen a hétvégén, tényleg úgy éreztem, hogy rajta vagyok. Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra, szóval ez most kissé sokkoló, de lenyelem, és tovább próbálkozom.”

Leclerc szinte pályaspecialistának számít Azerbajdzsánban, azonban az idén egyáltalán nem érezte olyan magabiztosan magát a falak között, mint korábban. „Különösen nekem okozott nehézséget, hogy uraljam az autót. Úgy gondolom, Lewis valamivel jobban elkapta már a tempót az elején, és végig kiegyensúlyozottabb volt nálam a hétvégén. Nagyon szenvedek. Normális esetben megérkezem Bakuba, és minden természetesen jön, de az idén sajnos nem ez a helyzet.”

„Úgy éreztem, valamelyest sikerült megértenem, hogy miért alakult így, és a kvalifikációra elég sokat változtattunk az autón, ami által az érzés is más lett a volán mögött. Minden egyre jobb kezdett lenni egészen addig, amíg nem tettük fel a közepest. Attól a pillanattól fogva nagyon-nagyon nehéz volt. Valamilyen okból pénteken még ez érződött a jobb guminak az autónkon, ma viszont úgy tűnt, egyszerűen nem tudjuk megfelelő működési tartományba hozni, ami eléggé nehézzé tette.”

„Lesznek lehetőségeink a versenyen, de nehéz lesz visszazárkózni az elejébe. Ugyanakkor nyilvánvalóan azon leszek, hogy nagyszerű vasárnapom legyen a csalódást keltő szombat után. Általában ez pont fordítva szokott lenni, amikor itt versenyzek, szóval alig várom, hogy megfordítsam a helyzetet” – utalt arra, hogy a négy rajtelsősége mellett egyetlen győzelmet sem számlál még a helyszínen.