Hamilton: Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra

A Ferrari nagy reményekkel vágott neki az Azeri Nagydíjnak, hiszen úgy számolt, feküdhet az SF-25-ösnak az utcai pálya, és akár esélye lehet megszerezni az idei első győzelmét is. Ráadásul monacói versenyzője, Charles Leclerc az elmúlt négy évben kivétel nélkül pole pozíciót szerzett a helyszínen, miközben Lewis Hamilton is előrelépésről számolt be az elmúlt versenyhétvégéken, így minden ok megvolt a bizakodásra. A nyitó nap jól is alakult a Scuderia számára, hiszen a kettős bizonyult a leggyorsabbnak, ám az időmérő már kiábrándítóan alakult...
Hamilton már a kvalifikáció második szakaszában búcsúzni kényszerült, és csak a 12. rajtkockát szerezte meg, míg Leclerc ugyan továbbjutott az utolsó szegmensbe, annak elején összetörte az autót, és a 10. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a vasárnap 13 órakor rajtoló versenyen, így csekély esély mutatkozik arra, hogy a maranellóiak pont most tesznek pontot a nyeretlenségi sorozatuk végére.
„Nem a megfelelő gumi volt fent a végén – jelentette ki a hétszeres világbajnok, aki a Q2 végén a lágyon, míg a továbbjutó márkatársa a közepesen futotta az utolsó mért körét. – Őszintén szólva, nyilván eléggé csalódott vagyok. Pénteken nagyon jó érzés volt vezetni az autót. Ma olyan irányt vettünk, ami papíron a lehető legjobbnak tűnt. Végső soron jó volt a tempónk, javultunk, tényleg rajta voltunk, nem követtünk el hibát, és nem igazán lehetett a bukótérben sem látni engem. Egyszerűen nem a megfelelő keverék volt a kocsin a végén. Ez kemény.”
„Előttem szinte mindenki a közepes keveréken volt, én viszont elvesztettem egy közepes szettet a második szabadedzésen, valamint a menetrendünk miatt, és így hátrányba kerültem – magyarázta Hamilton, aki szíve szerint kereket cserélt volna az utolsó körére. – Szerettem volna, de azt mondták, hogy túl hosszú lenne a felmelegítés, aztán kifutottunk az időből, és elfogyott az üzemanyag is. Nem nagyszerű, de magunk között oldjuk meg. Mint ahogyan mondtam, sok pozitívum volt ezen a hétvégén, tényleg úgy éreztem, hogy rajta vagyok. Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra, szóval ez most kissé sokkoló, de lenyelem, és tovább próbálkozom.”
Leclerc szinte pályaspecialistának számít Azerbajdzsánban, azonban az idén egyáltalán nem érezte olyan magabiztosan magát a falak között, mint korábban. „Különösen nekem okozott nehézséget, hogy uraljam az autót. Úgy gondolom, Lewis valamivel jobban elkapta már a tempót az elején, és végig kiegyensúlyozottabb volt nálam a hétvégén. Nagyon szenvedek. Normális esetben megérkezem Bakuba, és minden természetesen jön, de az idén sajnos nem ez a helyzet.”
„Úgy éreztem, valamelyest sikerült megértenem, hogy miért alakult így, és a kvalifikációra elég sokat változtattunk az autón, ami által az érzés is más lett a volán mögött. Minden egyre jobb kezdett lenni egészen addig, amíg nem tettük fel a közepest. Attól a pillanattól fogva nagyon-nagyon nehéz volt. Valamilyen okból pénteken még ez érződött a jobb guminak az autónkon, ma viszont úgy tűnt, egyszerűen nem tudjuk megfelelő működési tartományba hozni, ami eléggé nehézzé tette.”
„Lesznek lehetőségeink a versenyen, de nehéz lesz visszazárkózni az elejébe. Ugyanakkor nyilvánvalóan azon leszek, hogy nagyszerű vasárnapom legyen a csalódást keltő szombat után. Általában ez pont fordítva szokott lenni, amikor itt versenyzek, szóval alig várom, hogy megfordítsam a helyzetet” – utalt arra, hogy a négy rajtelsősége mellett egyetlen győzelmet sem számlál még a helyszínen.
AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:41.117
|2.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:41.595
|3.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:41.707
|4.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:41.717
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:42.070
|6.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:42.143
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:42.239
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:42.372
|9.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|-
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:41.857
|12.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:42.183
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:42.277
|14.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:43.061
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|-
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:42.779
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:42.916
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:43.139
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:43.778
|Bokszutcai rajt:
|Esteban Ocon*
|francia
|Haas-Ferrari
|-
|*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten.
|8. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:42.704
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:41.293
|SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:41.223
|Időmérő
|1. Verstappen 1:41.117
|SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00