Hamilton: Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra

H. L.H. L.
2025.09.20. 20:40
Hamilton szerint minden a rossz gumiválasztáson ment el (Fotó: AFP)
A Ferrari számára csalódást keltően alakult a Formula–1-es Azeri Nagydíj időmérője, mert azt követően, hogy úgy tűnt, harcban lehet a pole pozícióért, Lewis Hamilton már a második szakaszban kiesett, míg Charles Leclerc összetörte autóját a Q3-ban. A brit szerint a rossz gumiválasztás vezetett a betlizéshez, míg a monacói abban bízik, hogy sikerül fordítania a helyzetén, és a kiábrándító szombat után nagyszerű vasárnapja lehet.

A Ferrari nagy reményekkel vágott neki az Azeri Nagydíjnak, hiszen úgy számolt, feküdhet az SF-25-ösnak az utcai pálya, és akár esélye lehet megszerezni az idei első győzelmét is. Ráadásul monacói versenyzője, Charles Leclerc az elmúlt négy évben kivétel nélkül pole pozíciót szerzett a helyszínen, miközben Lewis Hamilton is előrelépésről számolt be az elmúlt versenyhétvégéken, így minden ok megvolt a bizakodásra. A nyitó nap jól is alakult a Scuderia számára, hiszen a kettős bizonyult a leggyorsabbnak, ám az időmérő már kiábrándítóan alakult...

Hamilton már a kvalifikáció második szakaszában búcsúzni kényszerült, és csak a 12. rajtkockát szerezte meg, míg Leclerc ugyan továbbjutott az utolsó szegmensbe, annak elején összetörte az autót, és a 10. helyről várhatja a piros lámpák kialvását a vasárnap 13 órakor rajtoló versenyen, így csekély esély mutatkozik arra, hogy a maranellóiak pont most tesznek pontot a nyeretlenségi sorozatuk végére.

„Nem a megfelelő gumi volt fent a végén – jelentette ki a hétszeres világbajnok, aki a Q2 végén a lágyon, míg a továbbjutó márkatársa a közepesen futotta az utolsó mért körét. – Őszintén szólva, nyilván eléggé csalódott vagyok. Pénteken nagyon jó érzés volt vezetni az autót. Ma olyan irányt vettünk, ami papíron a lehető legjobbnak tűnt. Végső soron jó volt a tempónk, javultunk, tényleg rajta voltunk, nem követtünk el hibát, és nem igazán lehetett a bukótérben sem látni engem. Egyszerűen nem a megfelelő keverék volt a kocsin a végén. Ez kemény.”

„Előttem szinte mindenki a közepes keveréken volt, én viszont elvesztettem egy közepes szettet a második szabadedzésen, valamint a menetrendünk miatt, és így hátrányba kerültem – magyarázta Hamilton, aki szíve szerint kereket cserélt volna az utolsó körére. – Szerettem volna, de azt mondták, hogy túl hosszú lenne a felmelegítés, aztán kifutottunk az időből, és elfogyott az üzemanyag is. Nem nagyszerű, de magunk között oldjuk meg. Mint ahogyan mondtam, sok pozitívum volt ezen a hétvégén, tényleg úgy éreztem, hogy rajta vagyok. Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra, szóval ez most kissé sokkoló, de lenyelem, és tovább próbálkozom.”

Leclerc szinte pályaspecialistának számít Azerbajdzsánban, azonban az idén egyáltalán nem érezte olyan magabiztosan magát a falak között, mint korábban. „Különösen nekem okozott nehézséget, hogy uraljam az autót. Úgy gondolom, Lewis valamivel jobban elkapta már a tempót az elején, és végig kiegyensúlyozottabb volt nálam a hétvégén. Nagyon szenvedek. Normális esetben megérkezem Bakuba, és minden természetesen jön, de az idén sajnos nem ez a helyzet.”

„Úgy éreztem, valamelyest sikerült megértenem, hogy miért alakult így, és a kvalifikációra elég sokat változtattunk az autón, ami által az érzés is más lett a volán mögött. Minden egyre jobb kezdett lenni egészen addig, amíg nem tettük fel a közepest. Attól a pillanattól fogva nagyon-nagyon nehéz volt. Valamilyen okból pénteken még ez érződött a jobb guminak az autónkon, ma viszont úgy tűnt, egyszerűen nem tudjuk megfelelő működési tartományba hozni, ami eléggé nehézzé tette.”

„Lesznek lehetőségeink a versenyen, de nehéz lesz visszazárkózni az elejébe. Ugyanakkor nyilvánvalóan azon leszek, hogy nagyszerű vasárnapom legyen a csalódást keltő szombat után. Általában ez pont fordítva szokott lenni, amikor itt versenyzek, szóval alig várom, hogy megfordítsam a helyzetet” – utalt arra, hogy a négy rajtelsősége mellett egyetlen győzelmet sem számlál még a helyszínen. 

 

AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:41.117
2.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:41.595
3.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:41.707
4.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:41.717
5.George RussellbritMercedes1:42.070
6.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:42.143
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:42.239
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:42.372
9.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes-
10.Charles LeclercmonacóiFerrari-
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:41.857
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:42.183
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:42.277
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:43.061
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari-
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:42.779
17.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:42.916
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:43.139
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:43.778
Bokszutcai rajt:Esteban Ocon*franciaHaas-Ferrari-
*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten. 

 

8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:41.223
Időmérő1. Verstappen 1:41.117
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

 

