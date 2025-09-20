Erdély Csanád: Az a szerencse, hogy Kuralt ilyen kemény kötésű

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák) 5–4 (3–2, 0–1, 2–1)
MET Aréna. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (2), CAMPBELL 1 (3) / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Varga B., Horváth Donát – Archibald 1, Hári J. 1, KURALT 1 (1) / Cheek (1), Bartalis I., Rymsha / Erdély Cs. 1, Kulmala, Terbócs / Magosi (1), Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Ebner, Moberg / Lattner 1, Frimmel (1) / Kerber, Stöffler – Lajeunesse, OWRE 2, BENKER (1) / Sproule, Corbeil, Rappold (1) / Witting, Mader (1), Klassek 1 / Dobnig. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 22–33. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/0