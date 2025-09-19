Hiába a Diósgyőr kétgólos előnye, Gruber duplájával pontot mentett a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)

Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Gruber (68., 90+1.), ill. Babos (32.), Acolatse (45+3.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Újrakezdés – viszonylag hosszú szünet után folytatódott pénteken az NB I. Magyar élvonalbeli mérkőzést legutóbb augusztus végén játszottak a csapatok, és már szeptember második felében járunk. Mint ismert, előbb a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőket vívott, s az írek és a portugálok elleni mérkőzést követően a múlt hét végén a Mol Magyar Kupa mérkőzéseit rendezték meg. A Ferencváros Szarvaskenden lépett pályára, a hangulatos összecsapás inkább edzőmeccs jellegű volt (15–0 az FTC-nek), míg a Diósgyőr Hódmezővásárhelyen nyert (3–1) és jutott tovább. A zöld-fehérek péntek este fogadták a borsodiakat, nyilvánvalóan azért, mert a bajnoki címvédő a jövő héten elkezdi az Európa-liga-menetelését, és ha már van a műsorban péntek esti foci, az a plusz egy vagy két nap pihenő sokat számíthat Robbie Keane csapatának. Az már a mérkőzés előtt kiderült, hogy a magyar nemzeti csapat kapuját Írországban védő, de a Portugália elleni találkozót kisebb sérülés miatt kényszerűen kihagyó Dibusz Dénes sérülése valóban „kisebb” volt, és számára jól jött a kupamérkőzések miatti további szünet – ennyi idő alatt rendbe jött, és vállalni tudta a játékot.

Arra lehetett számítani, hogy jó eséllyel a csütörtökre megálmodott csapatot küldi pályára Robbie Keane, de erre majd a cseh Plzen elleni összecsapás előtt kapunk választ. A másik oldalon az lehetett feltűnő, hogy a védelem előtt masszív szűrőpáros kapott lehetőséget: a korábbi ferencvárosi Anderson Esiti és a Nyíregyházáról megszerzett Aboubakar Keita feladata a ferencvárosi támadások megfékezése volt. A kezdő sípszó előtt a szerdán elhunyt Nagy Tiborra emlékezett mindenki a stadionban, majd amint útjára indult a labda, kiderült: ezúttal sem hatásos az MLSZ „a gyűlölet nem pálya” kampánya, a szurkolók ugyanis összehangolt akcióval tiltakoztak. Az első négy percben néma csendben zajlott a találkozó, miközben hazai és vendégoldalon ugyanazt a transzparenst emelték a magasba: „Erre lenne szüksége a magyar futballnak?”

A házigazda, mondhatni, megszokott módon három belső védővel, négy középpályással és a két csatár mögött helyezkedő Tóth Alexszel kezdte a mérkőzést, a diósgyőrieknél Álex Vallejo helyezkedett a két belső védő közvetlen előterében. A mérkőzés jó iramban indult, nem volt meglepő, hogy a labdavesztést követően a vendégek összes mezőnyjátékosa saját térfelén sorakozott fel, a négy védő előtt öt középpályás igyekezett lezárni a kapu felé vezető útvonalakat, elöl csak Elton Acolatse igyekezett megzavarni a Fradi-védők labdajáratását. A hónap védése díjjal kitüntetett Karlo Sentic rögtön a mérkőzés elején bravúrral a lécre tolta a labdát, vagyis gyorsan előnybe kerülhetett volna a bajnokcsapat, ugyanakkor azt is érezni lehetett, hogy a DVTK nem csak védekezni érkezett Budapestre, a labdát megbecsülve, okosan passzolgatva próbálta megközelíteni a fővárosiak tizenhatosát.

Karlo Sentic újabb hatalmas bravúrja – a következő hónap védése is az övé? – továbbra is szilárd támasza volt a diósgyőri védekezésnek, és hogy erre ekkora szüksége volt a vendégeknek, az bő fél óra elteltével derült ki. Acolatse indult meg a hazai térfélen, majd mikor körbevették, és szinte reménytelen helyzetbe került, elrúgta a labdát a kapu előtt, Szalai Gábor mögül pedig kibújt Babos Bence, és a hálóba lőtt. A 2004-es születésű szélső parádésan kezdte az idényt, láthatóan bizonyítani akarja, hogy nem csak az életkora és az állampolgársága miatt van helye a csapatban – két gólt szerzett, amikor Nyíregyházán nyert a DVTK 4–1-re, betalált a Kazincbarcika ellen is, és itt az újabb gól. Pedig arról lehetett hallani, a Diósgyőrnek – amely döcögősen kezdte a bajnoki idényt, de a szünet előtti utolsó két meccsen szerzett négy ponttal megindult felfelé – nem jött jókor a válogatott szünet, mert épp formába lendült volna.

Nos, ezek szerint a lendület továbbra is kitart, de hozzá kell tenni: súlyos hiba előzte meg a gólt, Gavriel Kanikovszki (aki a nyáron a távozást fontolgató, de végül maradó Mohammed Abu Fani helyére érkezett) a saját térfelén adta el a labdát. A szünet előtt Dibusz óriási védése kellett ahhoz, hogy ne kerüljön kétgólos hátrányba a hazai csapat. Álex Vallejo fejelt a kapu bal oldala felé, és az FTC kapusa igazolta, továbbra is válogatott formában van.

Pillanatokkal később ugyanakkor kiderült, van, amikor ő is tehetetlen: Elton Acolatse a saját térfelének közepétől indult meg, és a ferencvárosi védők már nem tudták utolérni: 0–2!

Fotó: Török Attila

Robbie Keane mindent egy lapra feltéve belenyúlt a csapatába: négy játékost lecserélt a szünetben, és alig telt el egy óra, amikor már az ötödik változtatást is végrehajtotta. A kispadról érkező friss embereknek természetesen az volt a dolguk, hogy lendületet adjanak a döcögő hazai gépezetnek, és nem volt meglepő a játék képe a második félidőben: a DVTK játékosai megszállták a tizenhatosuk előterét, míg a ferencvárosiak nagy létszámban jelen voltak az ellenfél térfelén, és próbáltak áttörni a szervezettnek tűnő védőfalon. Közben a diósgyőri szurkolók jóvoltából jókora füstfelhő ereszkedett a pálya fölé, ezért Bogár Gergő játékvezető megállította a játékot, és percekig kellett várni, hogy a köd eltűnjön.

A közönség nagy örömére beállt Mohammed Abu Fani is, éppen honfitársát váltotta, de ennél fontosabb volt, hogy pályára lépett Gruber Zsombor, aki folyamatosan bizonyít, és ebben az idényben mindig veszélyes játékkal hívta fel magára a figyelmet, amikor lehetőséget kapott – ő sem a fiatalszabály miatt kerül be a csapatba. És Gruber Zsombornak igaza volt, a betömörülő védelem ellen az átlövés a legveszélyesebb fegyver, visszaadta a zöld-fehérek hitét, amikor kilőtte a bal alsó sarkot. A DVTK persze igyekezett lassítani a játékot, a Fradi tovább nyomta a gázpedált, így izgalmas, mozgalmas volt a második félidő. Nyolc perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, vagyis volt még ideje a Fradinak, és mondhatjuk: a Diósgyőriek két pontja végül füstbe ment. A csereként pályára lépő Jurek Gábor pontatlan passza után létszámfölénybe kerültek a hazaiak, és Gruber Zsombor egyenlített.

Tavaly ősszel három–nullra vezetett a DVTK ebben a stadionban, és a Ferencváros akkor is talpra állt (3–3), a forgatókönyv nem sokat változott. A borsodiak tekintélyesnek tekinthető előnybe kerültek ezúttal is, de nem tudták azt megőrizni – felemásan sikerült a Fradi főpróbája a Plzen elleni mérkőzésre. 2–2

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!