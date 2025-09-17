Molnár Rajmund csapattársa lett a világbajnok francia védő

Mendy a pályafutása során játszott többek között a Le Havre-ban, az Olympique Marseille-ben, a Monacóban és a Manchester City ben is. A Monacóval francia bajnok volt 2017-ben, míg a Cityvel háromszor nyerte meg a Premier League-et, sőt az angol csapattal BL-döntős is volt.

A francia válogatott tagjaként világbajnoki címet ünnepelhetett 2018-ban.

2021-ben szexuális visszaélésekkel vádolták meg, de végül minden vád alól felmentették.

A Pogon Szczecinbe az FC Zürichtől érkezett. Egyéves szerződést írt alá, további egyéves hosszabbítási opcióval.

„Boldog vagyok, hogy itt lehetek – idézi Mendyt a Pogon közleménye. – Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és a klub összes dolgozójának. Láttam a Pogon meccseit videón. Nagyon tetszik a stadion hangulata, a szenvedély, amivel a szurkolók támogatják a csapatot. A stadion minden meccsen tele van, ez az, amiért szeretjük a futballt, és ez is szerepet játszott a döntésemben.”