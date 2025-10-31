Férfi kézi: Smárason Barcelonában járt, megszületett a megegyezés– sajtóhír

Noha még javában tart a 2025–2026-os kézilabdaidény, a spanyol bajnok Barcelonánál már azon dolgoznak, hogy a következő évadra megerősítsék a csapatot. A katalánoktól a bajnoki év végén mindenképpen távozik a kapus Emil Nielsen, aki a Veszprém játékosa lesz, és a szlovén irányító, Domen Makuc, aki a THW Kielnél folytatja karrierjét.

Utóbbi játékos esetében már az utódot is megtalálták a katalánok: akik a Sport értesülése szerint igen közel állnak a végső megegyezéshez az OTP Bank-Pick Szeged izlandi játékmesterével, Janus Smárasonnal. A 30 éves kézilabdázónak az idény végén lejár a szerződése a Tisza partján, és szerdán családjával együtt a Barca főhadiszállásán látták, ahol gyakorlatilag mindenben megegyezett a klubvezetőkkel. A Barcelona az utóbbi időben sokat gyengült az irányító posztján, így égető szüksége lenne egy olyan játékmesterre, aki a góllövéshez is ért– írja a lap.

Smárason jelenleg a szeptember 28-án elszenvedett térdsérüléséből lábadozik, amely enyhébbnek tűnik az előzetesen vártnál, de tíz hetet így is igénybe vesz a gyógyulása. Amennyiben a lap értesülései igaznak bizonyulnak, Smárason lesz a második izlandi játékos a Barca keretében a kapus Viktor Gísli Hallgrímsson után, aki idén tette át székhelyét Katalóniába.