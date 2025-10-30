Férfi kézi: svéd válogatott átlövőt igazolt a Szeged

Aláírt az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatához Lukas Sandell, aki jövő nyáron áll munkába a kék-fehéreknél. A szegediek nagy riválisánál, a Veszprémnél is megforduló 28 éves Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes svéd jobbátlövő 2029-ig lesz a klub játékosa – adta hírül a pickhandball.hu.

Sandell a 2021-ben érkezett Imanol Garciandia helyét veszi majd át a csongrádiaknál. A kétszeres magyar bajnok, olimpiai és világbajnoki bronzérmes spanyol jobbátlövő jövő nyáron a francia HBC Nantes-hoz igazol, szintén három évre.

„A válogatott héten sem maradunk bejelentés nélkül: klubunk megállapodott Lukas Sandell-lel, aki jövő nyáron érkezik hozzánk; 2029. június 30-ig kötöttünk szerződést vele. A jobbátlövőt nem kell bemutatnunk, hiszen három csapattal is szerepelt már ellenünk, így mindenki láthatta, milyen képességekkel rendelkezik. Bízunk benne, hogy csapatunk egyik erőssége lesz a következő szezontól” – jelentette be az új igazolást a szegediek elnöke, dr. Szűcs Ernő Péter.

Az esemény kapcsán a klubhonlap a svéd sportolót is megszólaltatta, aki kiemelte: olyan klub tagja lesz, amely Európában komoly tekintélyt vívott ki.

„Ismerem a csapatot, a játékostársakat, és megtapasztaltam ellenfélként, milyen érzés pályára lépni a PICK Arénában. Válogatott társaim, Jim Gottfridsson és Tobias Thulin is meséltek a szegedi életről, valamint szövetségi kapitányunk, Michael Apelgren is sokat áradozott arról, milyen fantasztikus kézilabda-hangulat uralkodik a városban. Már most nagyon várom az első találkozást, és azt, hogy magamra ölthessem a kék mezt”– fogalmazott Sandell, aki a Rhein-Neckar Löwentől érkezik a Tisza-partra.