Még akár kettőt is igazolhat a Liverpool; Törökországba tart a Man. City kapusa – vasárnapi transzferhíradó

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI TÖRTÉNÉSEK

Az elitligák közül a Premier League volt a legaktívabb. Nicolas Jacksont már Münchenből hívná vissza a Chelsea. A Bayern München így a lipcsei Lois Opendára csaphat le B-tervként.

Mindkét manchesteri csapatnál változások lehetnek kapusposzton. A Citynél Éderson a Fenerbahcéhoz távozhat, míg a United a világbajnok Emiliano Martínezt szerződtetné, de a Royal Antwerpent erősítő Senne Lammens is szóba jöhet. Alejandro Garnacho után Kobbie Mainoo is távozna Manchesterből, a fiatal támadó a több játékperc reményében váltana. Még folynak a tárgyalások a Manchester United és a Real Betis között Antony klubváltása kapcsán.

Az Aston Villa 50 millió fontos ajánlattal jelentkezett be Lucas Paquetáért, de a West Ham hajthatatlan. A Liverpool igen aktív volt a nyári átigazolási időszakban, de lehet még mindig nem végzett, ugyanis Marc Guéhi és Alexander Isak is érkezhet. Előbbi átigazolása esetén Joe Gomez távozhat, akár csereüzlet keretein belül a Crystal Palace-hoz, vagy a Milanhoz. Isakhoz hasonlóan Yoane Wissa is Instagram-oldalán közölte, hogy távozna a Brentfordtól. Ezt korábban a klub is jóváhagyta, azonban szerinte most keresztbe tesznek neki, a támadó a Newcastle Unitedhez készül.

A korábban a Barcelonában és a Chelsea-ben is megforduló Eidur Gudjohnsen fia, Andri Tóth Balázs csapattársa lesz a Blackburnben. A Fulham klubrekordot jelentő 40 millió fontért Kevint.

A Milan a Marseille-ben balhézó Adrien Rabiot-t szemelte ki, míg Jamie Vardy az olasz újonc Cremoneséhez írhat alá, a Napoli pedig nem mondott le Rasmus Höjlundról.