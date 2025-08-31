Nemzeti Sportrádió

Még akár kettőt is igazolhat a Liverpool; Törökországba tart a Man. City kapusa – vasárnapi transzferhíradó

2025.08.31. 14:43
Alexander Isak sorsa továbbra is kérdéses (Fotó: Getty Images)
Sorsoltak a Bajnokok Ligájában, szép sorban elindultak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, az NB I-ben már az 6. forduló zajlik, azonban a nyári futballhírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. Az elitligákban szeptember 1-jén zár az átigazolási időszak, a piac monitorozását az utolsó előtti nap, vasárnap is folytattuk, lássuk a történéseket!

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI TÖRTÉNÉSEK

Az elitligák közül a Premier League volt a legaktívabb. Nicolas Jacksont már Münchenből hívná vissza a Chelsea. A Bayern München így a lipcsei Lois Opendára csaphat le B-tervként. 

Mindkét manchesteri csapatnál változások lehetnek kapusposzton. A Citynél Éderson a Fenerbahcéhoz távozhat, míg a United a világbajnok Emiliano Martínezt szerződtetné, de a Royal Antwerpent erősítő Senne Lammens is szóba jöhet. Alejandro Garnacho után Kobbie Mainoo is távozna Manchesterből, a fiatal támadó a több játékperc reményében váltana. Még folynak a tárgyalások a Manchester United és a Real Betis között Antony klubváltása kapcsán.

 Az Aston Villa 50 millió fontos ajánlattal jelentkezett be Lucas Paquetáért, de a West Ham hajthatatlan. A Liverpool igen aktív volt a nyári átigazolási időszakban, de lehet még mindig nem végzett, ugyanis Marc Guéhi és Alexander Isak is érkezhet. Előbbi átigazolása esetén Joe Gomez távozhat, akár csereüzlet keretein belül a Crystal Palace-hoz, vagy a Milanhoz. Isakhoz hasonlóan Yoane Wissa is Instagram-oldalán közölte, hogy távozna a Brentfordtól. Ezt korábban a klub is jóváhagyta, azonban szerinte most keresztbe tesznek neki, a támadó a Newcastle Unitedhez készül.

A korábban a Barcelonában és a Chelsea-ben is megforduló Eidur Gudjohnsen fia, Andri Tóth Balázs csapattársa lesz a Blackburnben. A Fulham klubrekordot jelentő 40 millió fontért Kevint.

A Milan a Marseille-ben balhézó Adrien Rabiot-t szemelte ki, míg Jamie Vardy az olasz újonc Cremoneséhez írhat alá, a Napoli pedig nem mondott le Rasmus Höjlundról.

 

