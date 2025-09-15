Keddi sportműsor: rangadók a BL-rajton, vb-döntő kalapácsvetésben három magyarral

SZEPTEMBER 16., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.)
21.00: Brentford–Aston Villa (Tv: Match4)
21.00: Crystal Palace–Millwall (II.)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)
ATLÉTIKA
20. SZABADTÉRI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
13.30: Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.35: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ
14.00: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Rába Dániel, Szabados Ármin) – élőben az NSO-n!
14.35: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila)
15.05: NŐI 1500 M, DÖNTŐ
15.20: FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
Női 50, 57 (Dollák Tamara), 65, 76 kg
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 3.30: Seattle Storm–Las Vegas Aces (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1138 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK
4.00: csoportmérkőzések
SZNÚKER
English Open, Brentwood
15.30 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
11.00: Olaszország–Kína
WTA 500-as torna, Szöul
7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Max Verstappennek mindent szabad?
8.00: Nemzeti Sport jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – „radar alatti” magyar sikerek 2025 nyarán: fogathajtás, triatlon, világjátékok
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Elmondom hát mindenkinek, műsorvezető: Ballai Attila
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az ifjúsági Európa-bajnok, a korosztályában vb-ezüstérmes nyírbátori úszó, Antal Dávid és edzője, Kaliba Viktor. A riporter: Bruckner Vince
13.30: Profil – Csisztu Zsuzsa a Hanga családnál
14.00: Közvetítés a tokiói atlétikai világbajnokságról (kommentátor: Virányi Zsolt) és a zágrábi birkózó-világbajnokságról (kommentátor: Regős László Pál)
15.30: Fonák és tenyeres
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Gyenge Balázs
17.00: Csodák csodája: Kovács Antal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Magyarország érmei a szabadtéri atlétikai világbajnokságokon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza: Hajdu Attila, az 1995–96-os idényben BL-csoportkörbe jutó FTC kapusa érkezik a stúdióba
19.00: Születésnapi interjú Deák Horváth Péterre
20.00: Átadták a Szepesi- és Östreicher-díjat – interjúk az ünnepségről
20.30: Az NB I magyarszabályáról korábbi élvonalbeli játékosok mondják el a véleményüket
21.00: Interjú Pászka Lóránddal a hétvégi bravúros csíkszeredai pontszerzésről. Az UEFA utólag Csehországnak és Szlovákiának is odaítélte az 1976-os labdarúgó Eb aranyát – interjú a Nemzeti Sport felvidéki tudósítójával, Duducz Tiborral
21.30: Interjú a jégkorongozó Huszák Alexandrával, aki novemberben Ottawa Charge-hoz edzőtáborba utazik el
22.00: Napi aktualitások
22.20: Sportvilág Kreisz Bálinttal