Jackson mégis a Bayernben folytatja, a Pool egyik üzlete kútba esett – így telt a transzferpiac záró napja az elitligákban

EZ TÖRTÉNT AZ ÁTIGAZOLÁSI PIAC ZÁRÓ NAPJÁN

Talán a legnagyobb hír az volt, ami már régóta a levegőben lógott, hogy a Liverpool szerződtette Aleksander Isakot. A svéd csatárért angol rekordot jelentő 125 millió fontot fizet a Pool a Newcastle Unitednek, amely az 55 millió fontért vásárolt Yoane Wissával (Brentford) igyekszik pótolni a támadót. Fájó lehet viszont a „vörösöknek”, hogy a Marc Guéhi-üzlet kútba esett, a Crystal Palace az utolsó pillanatokban keresztbe tett, mert nem tudta megoldani a védő pótlását. További hír még a Poollal kapcsolatban, hogy kölcsönbe elengedték Harvey Elliottot az Aston Villához, amelynek 35 millió fontért meg is kell majd vennie a középpályás játékjogát.

A Chelsea kölcsönbe elengedte Nicolas Jacksont, de a Bayern Münchennek vásárlási kötelezettsége is lesz, így összesen 81.5 millió eurót áldoz a szenegáli támadó megszerzésére. A londoni „kékek” emellett kölcsönvették Facundo Buonanottét a Brightontól, valamint visszarendelték Marc Guiut a Sunderlandtől.

A Manchester United kölcsönadta Jadon Sanchót (Aston Villa) és Rasmus Höjlundot (Napoli), Antonyt (Betis) pedig végleg elengedte, viszont kapusposzton erősített, Senne Lammens érkezett a Royal Antwerptől. Az Arsenal csak kölcsönökkel foglalkozott az utolsó napon, így az idényt máshol tölti Reiss Nelson (Bentford), Olekszandr Zincsenko (Nottingham), Jakub Kiwior (Porto) és Fábio Vieira (Hamburg), Piero Hincapié viszont érkezett a Bayer Leverkusentől. A Tottenham Manor Szolomont (Villarreal) kölcsönadta, Bryan Giltől (Girona) végleg megvált, míg Randal Kolo Muanit kölcsönvette a PSG-től.

Kevesebb mozgás volt a spanyoloknál, a Villarreal klubrekordot jelentő 30 millió euróért vette meg Georgesz Mikautadzét a Lyontól, a Barcelona kölcsönadta az Elchének Héctor Fortot, Fermín López viszont maradt a Barcánál. A Sevilla elengedte a Benficához Dodi Lukébakiót, az Atlético Madrid Nico Gonzálezt vette kölcsön a Juventustól, Javi Galán pedig végül nem távozott a Nottingham Foresthez.

Ha már szóba kerül a Juve, a „zebrák” Edon Zhegrovát a Lille-től, Lois Opendát az RB Leipzigtől szerezték meg (utóbbit egyelőre kölcsönben). A Milan Adrien Rabiot-val (Marseille) és David Odoguval (Wolfsburg) erősített, Samuel Chukwuezét viszont kölcsönszerződés keretében elengedte a Fulhamhez, az Inter ugyanígy tett Benjamin Pavard-ral (Marseille), a Cromonese pedig húzott egy váratlant a Leicester-legenda Jamie Vardy megszerzésével.

A németeknél Victor Boniface került kölcsönbe a Werder Bremenhez a Bayer Leverkusentől, a Stuttgart szintén kölcsönbe Bilal el-Hanuszt hozta el a Leicester Citytől, az RB Leipzig a 20 éves dán csatárral, Conrad Harderrel (Sporting) erősített. Kitérve Törökországra is: Marco Asensio (PSG) elment a Fenerbahcéhoz, Ilkay Gündogan (Manchester City) pedig a Galatasaray játékosa lehet, de ez ügyben hivatalos bejelentés még nem történt.

Természetesen hazánkban is volt mozgás vagy szimplán fejlemény. Késő este hivatalossá vált, hogy Nikitscher Tamás távozik a Real Valladolidtól, és a portugál élvonalbeli Rio Ave játékosa lesz. Dénes Vilmos a ZTE-től igazolt a belga másodosztályú KV Kortrijkhoz, Bősze Levente a DAC-tól került a Comóhoz, Kenan Kodrót kölcsönvette a Real Zaragoza a Ferencvárostól, míg az Újpest és a Kazincbarcika kapust cserélt – Dombó Dávid került a lilákhoz, Juhász Bence a barcikaiakhoz kölcsönben.

S a végére hagyva: Gianluigi Donnarumma Manchester Cityhez történő igazolása még nem vált hivatalossá hétfőn, de a hírek szerint az ügy sínen van, és a PSG 26 millió fontot kap majd a kapusért. Kedden várhatóan megtörténik a bejelentés.

