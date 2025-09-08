Nemzeti Sportrádió

Heti program: Portugáliát fogadjuk a Puskás Arénában vb-selejtezőn; folytatódnak az elitligák és a kézilabda BL is

T. Z.T. Z.
2025.09.08. 09:12
sportprogram heti sportműsor sportműsor
A magyar labdarúgó-válogatott kedden Portugáliát látja vendégül világbajnoki selejtezőn. A hétvégén az elitligákban és a női kézilabda Bajnokok Ligájában is folytatódik a küzdelem. Liverpoolban továbbá ökölvívó-világbajnokságot rendeznek és a magyar Davis-kupa-válogatott is pályára lép Ausztria ellen.

 SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
18.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA 
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Koszovó–Svédország, Pristina
20.45: Svájc–Szlovénia, Bázel (Tv: Arena4)
C-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Fehéroroszország–Skócia, Zalaegerszeg
20.45: Görögország–Dánia, Pireusz (Tv: Match4)
I-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Izrael–Olaszország, Debrecen (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Gibraltár–Feröer, Gibraltár
20.45: Horvátország–Montenegró, Zágráb (Tv: Spíler1)

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, AFRIKA 
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti
D-CSOPORT
21.00: Líbia–Eswatini
E-CSOPORT
15.00: Zambia–Marokkó 
G-CSOPORT
15.00: Mozambik–Botswana
18.00: Guinea–Algéria
18.00: Uganda–Szomália
H-CSOPORT
15.00: Egyenlítői-Guinea–Tunézia
18.00: Malawi–Libéria
I-CSOPORT
18.00: Madagaszkár–Csád
21.00: Ghána–Mali

FUTSAL
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Nyíregyháza
18.30: Haladás–DEAC
18.30: Veszprém–Kecskemét
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor
19.35: Aramis SE–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–PTE-PEAC

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
  2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Philadelphia Phillies–New York Mets (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
15.25: mountain bike, világbajnokság (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Minden–Flensburg (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
13.00 és 19.00: nyolcaddöntő
13.30: Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég), 54 kg
16.00 körül: Kiss Levente–Malachi Georges (amerikai), 90 kg
20.15 körül: Kovács Kruzitó–Pawel Brach (lengyel), 60 kg

TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
22.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Anna Rogers (amerikai)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 1. FORDULÓ
19.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket

 SZEPTEMBER 9., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D–csoport
18.00: Azerbajdzsán–Ukrajna, Baku 
20.45: Franciaország–Izland, Párizs
F–csoport
18.00: Örményország–Írország, Jereván 
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Puskás Aréna 
H–csoport
20.45: Ciprus–Románia, Nicosia
20.45: Bosznia-Hercegovina–Ausztria, Zenica
I–csoport
20.45: Norvégia–Moldova, Oslo
K–csoport
20.45: Szerbia–Anglia, Belgrád
20.45: Albánia–Lettország, Tirana

U21-es Európa-bajnoki selejtező
H–csoport
18.00: Litvánia–Magyarország, Druskininkai 

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
16. szakasz, Poio–Castro de Herville, 167.9 km, hegyi befutó

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntők
16:00: Törökország–Lengyelország
20.00: Litvánia–Görögország

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők 

 SZEPTEMBER 10., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

Női Bajnokok Ligája-selejtező
3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, DÉL-AMERIKA
18. (utolsó) forduló
1.00: Ecuador–Argentína, Guayaquil
1.30: Chile–Uruguay, Santiago 
1.30: Bolívia–Brazília, El Alto 
1.30: Venezuela–Kolumbia, Maturín 
1.30: Peru–Paraguay, Lima

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
17. szakasz, O Barco de Valdeorras–Alto de el Morredero, 143.2 km, hegyi befutó

KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
18.45: Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC 
Női NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Vasas SC 
18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria 
18:15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC 

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntő
16.00: Finnország–Grúzia
20.00: Németország–Szlovénia

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők 

 SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam

KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
B-csoport
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)

 SZEPTEMBER 12., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
20.45: Marseille–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
20.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Elche

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19 
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák 
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák) 
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
19. szakasz, Rueda–Guijuelo, 161.9 km

KÉZILABDA
Férfi NB I
18.00: ETO University HT–NEKA 

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga 
Elődöntők

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: elődöntők

TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
15.00: Magyarország–Ausztria

VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa
Negyeddöntő, 1. mérkőzések
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE 
20.00: UVSE–BVSC-Manna ABC 

 SZEPTEMBER 13., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC 
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC 
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II) 

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ 
13.30: Arsenal–Nottingham Forest
16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion
16.00: Crystal Palace–Sunderland
16.00: Everton–Aston Villa
16.00: Fulham–Leeds United
16.00: Newcastle United–Wolverhampton Wanderers
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur
21.00: Brentford–Chelsea

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
17.00: Nice–Nantes
21.05: Auxerre–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Freiburg–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund
15.30: Mainz–RB Leipzig
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
18.30: Bayern München–Hamburg

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Parma
18.00: Juventus–Internazionale
20.45: Fiorentina–Napoli

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Getafe–Oviedo
16.15: Real Sociedad–Real Madrid
18.30: Athletic Bilbao–Alavés
21.00: Atlético Madrid–Villarreal

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 1. nap 
Délelőtti program
1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence) 
1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória) 
Esti program
11.30: Női távolugrás, selejtező (Lesti Diána) 
11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka) 
12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton) 
14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ 
14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ 
15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ 

AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
6. forduló, Zolder

BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
1. nap, szabadfogás
Muszukajev Iszmail, Bajcajev Vlagyiszlav
10.30: selejtezők, negyeddöntők
19.00: elődöntők

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
20. szakasz, Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km, hegyi befutó

KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló, A-csoport
16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 
18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 
Férfi NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Carbonex-Komló 
18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE 
18.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK 
18.15: FTC-Green Collect–One Veszprém HC 
18.30: Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged 
Női NB I
16.00: Moyra-Budaörs–Váci NKSE 
17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC 
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom 
18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA 

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00: elődöntők
19.00: döntők 

TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
11.00: Magyarország–Ausztria

VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzések
17.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes 
Visszavágók
17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo 
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE 

 SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III) 
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III) 
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
15.00: Burnley–Liverpool
17.30: Manchester City–Manchester United

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
15.00: Lille–Toulouse
17.15: Brest–Paris FC
17.15: Strasbourg–Le Havre
17.15: Metz–Angers
17.15: Paris SG–Lens
20.45: Rennes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
12.30: Roma–Torino
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Pisa–Udinese
18.00: Sassuolo–Lazio
20.45: Milan–Bologna

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Girona
16.15: Levante–Betis
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano
21.00: FC Barcelona–Valencia

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 2. nap
Délelőtti program
1.00: NŐI MARATONI (Szabó Nóra)
2.00: Női kalapácsvetés, selejtező (Németh Zsanett)
4.28: Női 100 m gát, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna) 
Esti program
11.35: Férfi 400 m, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila) 
12.10: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ 
13.20: Női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka?) 
13.40: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ (Lesti Diána?) 
14.30: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ 
15.13: NŐI 100 M, DÖNTŐ 
15.20: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ 

AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
6. forduló, Zolder

BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb, 1. nap
Szabadfogás (Muszukajev Iszmail?) 86, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav?) vigaszág, negyeddöntők 10.30, döntők 18.00, szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg selejtezők, negyeddöntők 10.30, elődöntők 16.45

JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE 
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
Osztrák liga, alapszakasz
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák) 
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
21. (utolsó) szakasz, Alalpardo–Madrid, 111.6 km

KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló, B-csoport
16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
16.00: helyosztók

MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
San Marinó-i Nagydíj, Misano
11.00: Moto3
12.15: Moto2 
14.00: MotoGP 

ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: döntők

RALI
Győr rali
8.00: Az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke 
Chile rali
A világbajnokság 11. futama, Concepción

TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 6. forduló, Karlovy Vary
10.00: Női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)
15.00: Férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dévay Zsombor) 

VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa
Negyeddöntő, visszavágók
18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd 
18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket 

 

