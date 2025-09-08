Heti program: Portugáliát fogadjuk a Puskás Arénában vb-selejtezőn; folytatódnak az elitligák és a kézilabda BL is

SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
18.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
B-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Koszovó–Svédország, Pristina
20.45: Svájc–Szlovénia, Bázel (Tv: Arena4)
C-CSOPORT, 2. FORDULÓ
20.45: Fehéroroszország–Skócia, Zalaegerszeg
20.45: Görögország–Dánia, Pireusz (Tv: Match4)
I-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Izrael–Olaszország, Debrecen (Tv: Spíler2)
L-CSOPORT, 6. FORDULÓ
20.45: Gibraltár–Feröer, Gibraltár
20.45: Horvátország–Montenegró, Zágráb (Tv: Spíler1)
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, AFRIKA
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti
D-CSOPORT
21.00: Líbia–Eswatini
E-CSOPORT
15.00: Zambia–Marokkó
G-CSOPORT
15.00: Mozambik–Botswana
18.00: Guinea–Algéria
18.00: Uganda–Szomália
H-CSOPORT
15.00: Egyenlítői-Guinea–Tunézia
18.00: Malawi–Libéria
I-CSOPORT
18.00: Madagaszkár–Csád
21.00: Ghána–Mali
FUTSAL
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Nyíregyháza
18.30: Haladás–DEAC
18.30: Veszprém–Kecskemét
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor
19.35: Aramis SE–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–PTE-PEAC
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Philadelphia Phillies–New York Mets (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
15.25: mountain bike, világbajnokság (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Minden–Flensburg (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
13.00 és 19.00: nyolcaddöntő
13.30: Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég), 54 kg
16.00 körül: Kiss Levente–Malachi Georges (amerikai), 90 kg
20.15 körül: Kovács Kruzitó–Pawel Brach (lengyel), 60 kg
TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
22.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Anna Rogers (amerikai)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, 1. FORDULÓ
19.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket
SZEPTEMBER 9., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
D–csoport
18.00: Azerbajdzsán–Ukrajna, Baku
20.45: Franciaország–Izland, Párizs
F–csoport
18.00: Örményország–Írország, Jereván
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Puskás Aréna
H–csoport
20.45: Ciprus–Románia, Nicosia
20.45: Bosznia-Hercegovina–Ausztria, Zenica
I–csoport
20.45: Norvégia–Moldova, Oslo
K–csoport
20.45: Szerbia–Anglia, Belgrád
20.45: Albánia–Lettország, Tirana
U21-es Európa-bajnoki selejtező
H–csoport
18.00: Litvánia–Magyarország, Druskininkai
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
16. szakasz, Poio–Castro de Herville, 167.9 km, hegyi befutó
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntők
16:00: Törökország–Lengyelország
20.00: Litvánia–Görögország
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők
SZEPTEMBER 10., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
Női Bajnokok Ligája-selejtező
3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, DÉL-AMERIKA
18. (utolsó) forduló
1.00: Ecuador–Argentína, Guayaquil
1.30: Chile–Uruguay, Santiago
1.30: Bolívia–Brazília, El Alto
1.30: Venezuela–Kolumbia, Maturín
1.30: Peru–Paraguay, Lima
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
17. szakasz, O Barco de Valdeorras–Alto de el Morredero, 143.2 km, hegyi befutó
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
18.45: Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC
Női NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Vasas SC
18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria
18:15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntő
16.00: Finnország–Grúzia
20.00: Németország–Szlovénia
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: negyeddöntők
SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
B-csoport
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)
SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
20.45: Marseille–Lorient
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
20.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Elche
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
19. szakasz, Rueda–Guijuelo, 161.9 km
KÉZILABDA
Férfi NB I
18.00: ETO University HT–NEKA
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Elődöntők
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: elődöntők
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
15.00: Magyarország–Ausztria
VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa
Negyeddöntő, 1. mérkőzések
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE
20.00: UVSE–BVSC-Manna ABC
SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
13.30: Arsenal–Nottingham Forest
16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion
16.00: Crystal Palace–Sunderland
16.00: Everton–Aston Villa
16.00: Fulham–Leeds United
16.00: Newcastle United–Wolverhampton Wanderers
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur
21.00: Brentford–Chelsea
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
17.00: Nice–Nantes
21.05: Auxerre–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Freiburg–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund
15.30: Mainz–RB Leipzig
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
18.30: Bayern München–Hamburg
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Parma
18.00: Juventus–Internazionale
20.45: Fiorentina–Napoli
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Getafe–Oviedo
16.15: Real Sociedad–Real Madrid
18.30: Athletic Bilbao–Alavés
21.00: Atlético Madrid–Villarreal
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 1. nap
Délelőtti program
1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)
1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória)
Esti program
11.30: Női távolugrás, selejtező (Lesti Diána)
11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)
12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)
14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ
14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ
15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
6. forduló, Zolder
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
1. nap, szabadfogás
Muszukajev Iszmail, Bajcajev Vlagyiszlav
10.30: selejtezők, negyeddöntők
19.00: elődöntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
20. szakasz, Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km, hegyi befutó
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló, A-csoport
16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román)
18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)
Férfi NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Carbonex-Komló
18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE
18.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK
18.15: FTC-Green Collect–One Veszprém HC
18.30: Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged
Női NB I
16.00: Moyra-Budaörs–Váci NKSE
17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom
18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00: elődöntők
19.00: döntők
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
11.00: Magyarország–Ausztria
VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzések
17.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes
Visszavágók
17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE
SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
15.00: Burnley–Liverpool
17.30: Manchester City–Manchester United
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
15.00: Lille–Toulouse
17.15: Brest–Paris FC
17.15: Strasbourg–Le Havre
17.15: Metz–Angers
17.15: Paris SG–Lens
20.45: Rennes–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
12.30: Roma–Torino
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Pisa–Udinese
18.00: Sassuolo–Lazio
20.45: Milan–Bologna
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Girona
16.15: Levante–Betis
18.30: Osasuna–Rayo Vallecano
21.00: FC Barcelona–Valencia
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 2. nap
Délelőtti program
1.00: NŐI MARATONI (Szabó Nóra)
2.00: Női kalapácsvetés, selejtező (Németh Zsanett)
4.28: Női 100 m gát, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna)
Esti program
11.35: Férfi 400 m, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
12.10: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
13.20: Női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka?)
13.40: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ (Lesti Diána?)
14.30: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ
15.13: NŐI 100 M, DÖNTŐ
15.20: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
6. forduló, Zolder
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb, 1. nap
Szabadfogás (Muszukajev Iszmail?) 86, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav?) vigaszág, negyeddöntők 10.30, döntők 18.00, szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg selejtezők, negyeddöntők 10.30, elődöntők 16.45
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák
Osztrák liga, alapszakasz
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
21. (utolsó) szakasz, Alalpardo–Madrid, 111.6 km
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló, B-csoport
16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
16.00: helyosztók
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
San Marinó-i Nagydíj, Misano
11.00: Moto3
12.15: Moto2
14.00: MotoGP
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00 és 19.00: döntők
RALI
Győr rali
8.00: Az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke
Chile rali
A világbajnokság 11. futama, Concepción
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 6. forduló, Karlovy Vary
10.00: Női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)
15.00: Férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dévay Zsombor)
VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa
Negyeddöntő, visszavágók
18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd
18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket