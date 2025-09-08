Heti program: Portugáliát fogadjuk a Puskás Arénában vb-selejtezőn; folytatódnak az elitligák és a kézilabda BL is

SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

12.15: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

18.00: a portugál labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

20.45: Koszovó–Svédország, Pristina

20.45: Svájc–Szlovénia, Bázel (Tv: Arena4)

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

20.45: Fehéroroszország–Skócia, Zalaegerszeg

20.45: Görögország–Dánia, Pireusz (Tv: Match4)

I-CSOPORT, 6. FORDULÓ

20.45: Izrael–Olaszország, Debrecen (Tv: Spíler2)

L-CSOPORT, 6. FORDULÓ

20.45: Gibraltár–Feröer, Gibraltár

20.45: Horvátország–Montenegró, Zágráb (Tv: Spíler1)

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, AFRIKA

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Dzsibuti

D-CSOPORT

21.00: Líbia–Eswatini

E-CSOPORT

15.00: Zambia–Marokkó

G-CSOPORT

15.00: Mozambik–Botswana

18.00: Guinea–Algéria

18.00: Uganda–Szomália

H-CSOPORT

15.00: Egyenlítői-Guinea–Tunézia

18.00: Malawi–Libéria

I-CSOPORT

18.00: Madagaszkár–Csád

21.00: Ghána–Mali

FUTSAL

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–Nyíregyháza

18.30: Haladás–DEAC

18.30: Veszprém–Kecskemét

18.45: Magyar Futsal Akadémia–Nyírbátor

19.35: Aramis SE–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–PTE-PEAC

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Philadelphia Phillies–New York Mets (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

15.25: mountain bike, világbajnokság (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Minden–Flensburg (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1133 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

13.00 és 19.00: nyolcaddöntő

13.30: Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég), 54 kg

16.00 körül: Kiss Levente–Malachi Georges (amerikai), 90 kg

20.15 körül: Kovács Kruzitó–Pawel Brach (lengyel), 60 kg

TENISZ

WTA 500-as torna, Guadalajara

22.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: Udvardy Panna–Anna Rogers (amerikai)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, 1. FORDULÓ

19.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket

SZEPTEMBER 9., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA

D–csoport

18.00: Azerbajdzsán–Ukrajna, Baku

20.45: Franciaország–Izland, Párizs

F–csoport

18.00: Örményország–Írország, Jereván

20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Puskás Aréna

H–csoport

20.45: Ciprus–Románia, Nicosia

20.45: Bosznia-Hercegovina–Ausztria, Zenica

I–csoport

20.45: Norvégia–Moldova, Oslo

K–csoport

20.45: Szerbia–Anglia, Belgrád

20.45: Albánia–Lettország, Tirana

U21-es Európa-bajnoki selejtező

H–csoport

18.00: Litvánia–Magyarország, Druskininkai

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

16. szakasz, Poio–Castro de Herville, 167.9 km, hegyi befutó

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

Negyeddöntők

16:00: Törökország–Lengyelország

20.00: Litvánia–Görögország

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: negyeddöntők

SZEPTEMBER 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

Női Bajnokok Ligája-selejtező

3. forduló, 1. mérkőzés

19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, DÉL-AMERIKA

18. (utolsó) forduló

1.00: Ecuador–Argentína, Guayaquil

1.30: Chile–Uruguay, Santiago

1.30: Bolívia–Brazília, El Alto

1.30: Venezuela–Kolumbia, Maturín

1.30: Peru–Paraguay, Lima

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

17. szakasz, O Barco de Valdeorras–Alto de el Morredero, 143.2 km, hegyi befutó

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

18.45: Aalborg HB (dán)–One Veszprém HC

Női NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Vasas SC

18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungaria

18:15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

Negyeddöntő

16.00: Finnország–Grúzia

20.00: Németország–Szlovénia

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: negyeddöntők

SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

B-csoport

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel)

SZEPTEMBER 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

20.45: Marseille–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

20.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Elche

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

19. szakasz, Rueda–Guijuelo, 161.9 km

KÉZILABDA

Férfi NB I

18.00: ETO University HT–NEKA

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

Elődöntők

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: elődöntők

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

15.00: Magyarország–Ausztria

VÍZILABDA

Benu férfi Magyar Kupa

Negyeddöntő, 1. mérkőzések

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE

20.00: UVSE–BVSC-Manna ABC

SZEPTEMBER 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC

16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

13.30: Arsenal–Nottingham Forest

16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion

16.00: Crystal Palace–Sunderland

16.00: Everton–Aston Villa

16.00: Fulham–Leeds United

16.00: Newcastle United–Wolverhampton Wanderers

18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur

21.00: Brentford–Chelsea

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

17.00: Nice–Nantes

21.05: Auxerre–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Freiburg–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund

15.30: Mainz–RB Leipzig

15.30: Union Berlin–Hoffenheim

15.30: Wolfsburg–1. FC Köln

18.30: Bayern München–Hamburg

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Parma

18.00: Juventus–Internazionale

20.45: Fiorentina–Napoli

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

14.00: Getafe–Oviedo

16.15: Real Sociedad–Real Madrid

18.30: Athletic Bilbao–Alavés

21.00: Atlético Madrid–Villarreal

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világbajnokság, Tokió, 1. nap

Délelőtti program

1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)

1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória)

Esti program

11.30: Női távolugrás, selejtező (Lesti Diána)

11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)

12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)

14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ

14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ

15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

6. forduló, Zolder

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

1. nap, szabadfogás

Muszukajev Iszmail, Bajcajev Vlagyiszlav

10.30: selejtezők, negyeddöntők

19.00: elődöntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

20. szakasz, Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km, hegyi befutó

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör

2. forduló, A-csoport

16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román)

18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

Férfi NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Carbonex-Komló

18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE

18.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK

18.15: FTC-Green Collect–One Veszprém HC

18.30: Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged

Női NB I

16.00: Moyra-Budaörs–Váci NKSE

17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00: elődöntők

19.00: döntők

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

11.00: Magyarország–Ausztria

VÍZILABDA

Benu férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

1. mérkőzések

17.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes

Visszavágók

17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo

17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE

SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

15.00: Burnley–Liverpool

17.30: Manchester City–Manchester United

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

15.00: Lille–Toulouse

17.15: Brest–Paris FC

17.15: Strasbourg–Le Havre

17.15: Metz–Angers

17.15: Paris SG–Lens

20.45: Rennes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Werder Bremen

17.30: St. Pauli–Augsburg

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

12.30: Roma–Torino

15.00: Atalanta–Lecce

15.00: Pisa–Udinese

18.00: Sassuolo–Lazio

20.45: Milan–Bologna

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Girona

16.15: Levante–Betis

18.30: Osasuna–Rayo Vallecano

21.00: FC Barcelona–Valencia

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világbajnokság, Tokió, 2. nap

Délelőtti program

1.00: NŐI MARATONI (Szabó Nóra)

2.00: Női kalapácsvetés, selejtező (Németh Zsanett)

4.28: Női 100 m gát, előfutamok (Kozák Luca, Tóth Anna)

Esti program

11.35: Férfi 400 m, előfutamok (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

12.10: NŐI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

13.20: Női 100 m, elődöntő (Takács Boglárka?)

13.40: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ (Lesti Diána?)

14.30: FÉRFI 10 000 M, DÖNTŐ

15.13: NŐI 100 M, DÖNTŐ

15.20: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

6. forduló, Zolder

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb, 1. nap

Szabadfogás (Muszukajev Iszmail?) 86, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav?) vigaszág, negyeddöntők 10.30, döntők 18.00, szabadfogás 57, 74 (Kuramagomedov Murad), 79, 92 kg selejtezők, negyeddöntők 10.30, elődöntők 16.45

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Újpesti TE

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

Osztrák liga, alapszakasz

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Black Wings Linz (osztrák)

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

21. (utolsó) szakasz, Alalpardo–Madrid, 111.6 km

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör

2. forduló, B-csoport

16.00: CSM Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Riga

16.00: helyosztók

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság

San Marinó-i Nagydíj, Misano

11.00: Moto3

12.15: Moto2

14.00: MotoGP

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00 és 19.00: döntők

RALI

Győr rali

8.00: Az országos bajnokság 4. futama, Győr és környéke

Chile rali

A világbajnokság 11. futama, Concepción

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 6. forduló, Karlovy Vary

10.00: Női verseny (Kropkó Márta, Sarcia Borbála)

15.00: Férfi verseny (Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dévay Zsombor)

VÍZILABDA

Benu férfi Magyar Kupa

Negyeddöntő, visszavágók

18.30: Metalcom-Szentes–EPS-Honvéd

18.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket