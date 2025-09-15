Hétfői sportműsor: folytatódik az atléták és a birkózók világbajnoksága

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió. (Tv: M4 Sport)
0.30: maratoni, férfiak, döntő
2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)
2.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga)
2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok
3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport (Rába Dániel, Szabados Ármin)
4.20: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)
12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok
12.40: távol, férfiak, selejtező
12.49: rúd, férfiak, döntő
13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok
14.00: kalapács, nők, döntő
14.06: 100 m gát, nők, elődöntő (Kozák Luca)
14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő
14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő
15.20: 100 m gát, nők, döntő
BASEBALL
Kedd, 0.30: MLB, Pittsburgh Pirates–Chicago Cubs (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg
10.30: selejtezők
18.00: vigaszág, döntők (Tv: M4 Sport)
Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
18.45: Flensburg–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Világbajnokság, Fülöp-szigetek
4.00: férfiak. Csoportkör
SZNÚKER
English Open
15.30: 1. forduló
20.00: 1. forduló
TENISZ
WTA 500-as torna, Szöul
1.00: egyes, 1. forduló
7.00: páros, 1. forduló
9.20 után: Stollár Fanny, Ellen Perez (magyar, ausztrál)–Jaqueline Cristian, Hsieh Su-wei (román, tajvani)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A hétvége legfontosabb sporthírei
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György, Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 25 éve kezdődött a sydney-i olimpia – múltidéző Nagy Tímeával, Ballai Attilával és L. Pap Istvánnal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Beszámoló a birkózó-világbajnokságról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés Emanuele Renzinivel, az ökölvívók szövetségi kapitányával
Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Női kézilabda BL-összefoglaló, értékelések
20.00: Aktuális sportesemények: birkózó-vb, atlétikai vb, kosárlabda-vb
21.00: A Hét hősei: visszatekintő az elmúlt hét kiemelkedő teljesítményeire
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel