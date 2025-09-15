Hétfői sportműsor: folytatódik az atléták és a birkózók világbajnoksága

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

Kedd, 1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd, 4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió. (Tv: M4 Sport)

0.30: maratoni, férfiak, döntő

2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

2.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga)

2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok

3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport (Rába Dániel, Szabados Ármin)

4.20: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)

12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok

12.40: távol, férfiak, selejtező

12.49: rúd, férfiak, döntő

13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok

14.00: kalapács, nők, döntő

14.06: 100 m gát, nők, elődöntő (Kozák Luca)

14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő

14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő

15.20: 100 m gát, nők, döntő

BASEBALL

Kedd, 0.30: MLB, Pittsburgh Pirates–Chicago Cubs (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg

10.30: selejtezők

18.00: vigaszág, döntők (Tv: M4 Sport)

Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

18.45: Flensburg–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Világbajnokság, Fülöp-szigetek

4.00: férfiak. Csoportkör

SZNÚKER

English Open

15.30: 1. forduló

20.00: 1. forduló

TENISZ

WTA 500-as torna, Szöul

1.00: egyes, 1. forduló

7.00: páros, 1. forduló

9.20 után: Stollár Fanny, Ellen Perez (magyar, ausztrál)–Jaqueline Cristian, Hsieh Su-wei (román, tajvani)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A hétvége legfontosabb sporthírei

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György, Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 25 éve kezdődött a sydney-i olimpia – múltidéző Nagy Tímeával, Ballai Attilával és L. Pap Istvánnal

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Beszámoló a birkózó-világbajnokságról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés Emanuele Renzinivel, az ökölvívók szövetségi kapitányával

Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Női kézilabda BL-összefoglaló, értékelések

20.00: Aktuális sportesemények: birkózó-vb, atlétikai vb, kosárlabda-vb

21.00: A Hét hősei: visszatekintő az elmúlt hét kiemelkedő teljesítményeire

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel