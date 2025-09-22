Hazája élvonalába szerződött a Debrecentől távozó kapus

Gonda Suicsit tavasszal vészmegoldásként szerződtette a Debrecen, miután Hegyi Krisztián és Megyeri Balázs is megsérült, a japán kapus négy NB I-es bajnokin védett az élvonalbeli tagságát meghosszabbító hajdúságiaknál.

A 36 éves válogatott kapus szerződése lejárt a nyáron, a DVSC pedig nem hosszabbított vele. Gonda eddig csapat nélkül volt, ám most szerződést kötött vele a Vissel Kobe, amely a legutóbbi két bajnokságot megnyerte, ám most csak a negyedik helyen áll.

Gonda 2010 és 2022 között 38-szor védte a japán válogatott kapuját.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Erik Vázquez Granados (Real Madrid U19 – Spanyolország, legutóbb kölcsönben Girona U19), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként), Víctor Camarasa (spanyol, Eldense – Spanyolország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Pape Sissoko (mali, Reims – Franciaország), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bodnár Balázs, Regenyei Gergő, Szakál Dénes, Tercza Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Neven Djurasek (horvát, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, Vissel Kobe – Japán, szabadon igazolhatóként), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként), Jorgo Pëllumbi (albán, FC Drita – Koszovó, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk, Kohut Máté, Sain Balázs Csaba

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –