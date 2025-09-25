Gyökeres lett a világ legjobb góllövője, de Európában csak második lett

A 2024–2025-ös idényben Kylian Mbappé nyerte az Aranycipőt. A Real Madrid francia támadója 31 gólt szerzett a spanyol bajnokságban. Viktor Gyökeres a Sportingban 39 találatot jegyzett, azonban a portugál bajnokságnak 1.5-es szorzója van, míg a spanyolnak 2-es, így Mbappé 62 ponttal nyert, Gyökeres pedig 58.5-tel a második lett.

A Gerd Müller-trófeát viszont más kritérium alapján ítélik oda. Itt nem csak a klubban, hanem a válogatottban szerzett gólok is számítanak, ráadásul nincs szorzó sem, pusztán a mennyiség dönt. Mbappé minden sorozatot figyelembe véve 44 gólig jutott a Real Madrid színeiben, míg a francia válogatott mezében két találatot szerzett, így összesen 46 góllal zárta az előző idényt. Ezt Gyökeres messze túlteljesítette, a klubjában 54-szer volt eredményes, ehhez hozzájön a válogatottbeli kilenc gólja, így 63 találattal megnyerte a Gerd Müller-trófeát. Mbappé először kapta meg az Aranycipőt, ellenben tavaly már – Harry Kane-nel holtversenyben – megnyerte a Gerd Müller-trófeát. Tavaly 52 gól kellett a győzelemhez.