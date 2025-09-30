Fociláz a Puskás Arénánál – fergeteges sikert hozott a Nemzeti Sportügynökség ifjúsági tornája

„A tornát az U11-es korosztály számára hirdették meg, az ország minden szegletéből érkeztek lelkes fiatal futballisták, hogy megmutassák tehetségüket – áll az NSÜ közleményében. – Harminchárom csapat, négy pálya, 68 mérkőzés, 1320 percnyi játékidő, húsz legendás magyar válogatott labdarúgó, valamint több mint ezer szurkoló – számokban így festett a nap, de amit a gyerekek, a szurkolók és a meghívott vendégek átéltek, az ennél sokkal több volt: egy emlékezetes élmény, ahol a futballé, az örömé és a közösségé volt a főszerep.”

A rendezvényt Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök–vezérigazgatója nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta:

„A sport, a kultúra és a szórakoztatás összekapcsolása a missziónk, és ennél jobb helyszínt, mint a magyar futball szentélyét, a Puskás Arénát, el sem tudnánk képzelni erre a célra – különösen, hogy jövőre itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét.”

Mint a közleményből kiderül: „Több mint négyszáz csillogó szemű gyerek lépett pályára ezen a napon és a szervezők öröme is határtalan volt: az NSÜ ezzel az eseménnyel egy új hagyomány alapjait is letette, elindítva a vándorkupát, amelyet minden évben újra elhódíthat majd a legjobb csapat.”

Fotó: Kovács Gergely/NSÜ

A tornát különleges fénybe helyezte, hogy fővédnöke nem más volt, mint Détári Lajos, a magyar futball ikonikus alakja – 61-szeres válogatott, hétszeres világválogatott és Európa-válogatott játékos –, akinek jelenléte igazi megtiszteltetés volt mind a gyerekek, mind a felnőttek számára.

A nap során több, mint húsz egykori válogatott futballista is megjelent, hogy együtt ünnepelje a jövő tehetségeit. Czvitkovics Péter, Egressy Gábor, Esterházy Márton, Feczesin Róbert, Hajdu Attila, Juhász Roland, Kabát Péter, Kenesei Krisztián, Korhut Mihály, Lisztes Krisztián, Mészöly Géza, Németh Krisztián, Priskin Tamás, Szenes Sándor, Telek András, Wukovics László dedikáltak és fotózkodtak a fiatal rajongókkal. Volt, aki igazán felkészülten érkezett: egy szurkoló egy 1995-ös Nemzeti Sporttal a kezében érkezett, amelyen Hajdu Attila szerepelt – a kapus most személyesen írta alá az emlékezetes kiadást.

Az eseményhez a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is hozzájárult színes, minden korosztálynak szóló kísérőprogramokkal – az élményekről a gyerekek és a családtagok még napokig mesélnek majd.

„A Nemzeti Sportügynökség eseménye az idei Grassroots-hét egyik meghatározó állomásaként a labdarúgás közösségépítő erejére irányította a figyelmet. A Magyar Labdarúgó-szövetség által támogatott, fesztiválhangulatú rendezvény a szülők részvételével igazi családi programmá vált, ahol a játék öröme, a közös élmények és a labdarúgás iránti szenvedély találkozott.”

A tornát a Vasas Kubala Akadémia fiataljai nyerték meg, a döntőben a Target Academy csapata ellen aratva 2–1-es győzelmet. A dobogó harmadik fokára a KTE Titánok állhatott fel.

„Számos vidéki csapatnak most volt először lehetősége részt venni a Puskás Aréna és a Puskás Múzeum tárlatvezetésein – a gyerekek ujjongva mesélték, hogy saját szemükkel láthatták Szoboszlai Dominik öltözőszekrényét is” – emelte ki az NSÜ képviseletében egy szervező.

További élményekkel gazdagodva, a nap során csaknem ötszázan látogatták meg a 2024 év végén megnyílt Puskás Múzeumot, ahol megismerhették és ahonnan továbbvihették Puskás Ferenc, „Öcsi bácsi” örökségét.