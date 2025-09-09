Nemzeti Sportrádió

Domenico Tedesco lett José Mourinho utódja a Fenerbahcénál

2025.09.09. 17:31
Domenico Tedesco váltja José Mourinhót a Fenerbahcénál (Fotó: Getty Images)
Fenerbahce José Mourinho Domenico Tedesco török foci
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Süper Lig) szereplő Fenerbahce hivatalos honlapján közölte, hogy a német-olasz Domenico Tedesco lett a csapat vezetőedzője azok után, hogy az isztambuliak a Benficával szemben kiestek a BL-selejtezőből, és menesztették José Mourinhót.
Minden más foci
2025.08.29. 17:53

Mourinho elképesztő végkielégítést kapott kirúgása után

A világhírű edző 2020 óta képtelen bejutni csapataival a Bajnokok Ligájába.

Az előző kiírásban a török élvonalban ezüstérmes Fenerbahce a holland Feyenoordot ugyan búcsúztatta, de a portugál Benficával szemben 1–0-s összesítéssel alulmaradt a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében, a klub pedig a kiesés után menesztette a csapat élére 2024 nyarán kinevezett edzőlegendát, José Mourinhót.

Az isztambuliak a válogatott szünetben meg is találták a portugál szakember utódját, s két évre szóló szerződést kötöttek a német-olasz Domenico Tedescóval.

Az Olaszországban született, de Németországban felnövő szakember 2013 óta edzősködik, dolgozott a Stuttgart és a Hoffenheim utánpótlásában, majd a felnőtteknél volt az Erzgebirge Aue, a Schalke, az orosz Szpartak Moszkva és az RB Leipzig vezetőedzője is. Tedesco lipcsei menesztése után válogatott futballra váltott és 2023 februárja, illetve 2025 januárja között irányította a belga nemzeti csapatot, ám az eredmények helyett leginkább a Thibaut Courtois-val történt vitája miatt marad emlékezetes a „vörös ördögöknél” töltött időszaka.

Tedescónak januári menesztése óta nem volt csapata, ám a Fenerbahcéval két évre szóló szerződést írt alá.

