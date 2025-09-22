Nemzeti Sportrádió

NB II: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC

2025.09.22. 19:49
Fotó: Kovács Péter
A labdarúgó NB II 7. fordulójának záró mérkőzésén a negyedik Vasas az egy ponttal többet gyűjtve harmadik Mezőkövesd Zsóryt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
VASAS FC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 4–2 (2–2) – élőben az NSO-n!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1200 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid)
VASAS: Uram – Pávkovics, Hej, Otigba, Molnár Cs. (Barkóczi, 70.) – Hidi M. S. , Urblík J., Hős – Radó (Doktorics, 70.), Pethő (Horváth R., 58.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován – Csatári (Lőrinczy, 61.) – Pintér Á. (Bartusz, 73.), Vidnyánszky M., Bertus L. (Debreceni Z., 61.), Saja (Vörös B., 73.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Csirmaz (14. – öngól), Tóth M. (41. – 11-esből), Otigba (48.), Horváth R. (69.), ill. Vidnyánszky M. (34.), Szalai J. (45+3.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

PERCRŐL PERCRE

 

