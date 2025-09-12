Nemzeti Sportrádió

Golden Boy-index: továbbra is Lamine Yamal vezet, két magyar is a legjobb százban

2025.09.12. 16:08
Lamine Yamal 2024-ben, a Golden Boy-díjjal (Fotó: Getty Images)
Lamine Yamal Pécsi Ármin Tóth Alex Golden Boy-díj Golden Boy
A nemzetközi labdarúgás üzleti információinak adatbázisa, a Football Benchmark elkészítette legújabb Golden Boy (GBFB)-indexét, amelynek élén továbbra is az FC Barcelona csillaga, Lamine Yamal áll – igaz, ő a szabályok értelmében még egyszer már biztosan nem nyerheti meg a díjat. Az algoritmus által meghatározott százas listán helyet kapott két magyar labdarúgó, Tóth Alex és Pécsi Ármin is.

A Football Benchmark április végén adta ki az idei első százas listáját, amelyen az úgynevezett Golden Boy (GBFB)-index alapján kaptak helyet azok a 21 éven aluli labdarúgók, akik az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) legjobb 25 nemzeti bajnokságának valamely első osztályú csapatában szerepelnek. Szeptemberben került nyilvánosságra a harmadik százas lista, amely a játékosok augusztus 31-ig lejátszott mérkőzésein nyújtott teljesítményét vizsgálja egy algoritmus segítségével.

A lista – amelyre érdemes támpontként tekinteni a Golden Boy-díj nyertesét illetően – élén továbbra is az FC Barcelona klasszisa, Lamine Yamal található 98.2-es indexszel, akit azonban a szabályok értelmében ezúttal már nem választhatnak meg újra a legjobbnak, mivel tavaly ő érdemelte ki a Golden Boy-díjat. A második helyen a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes játékosa, Désiré Doué, a harmadikon egy másik barcelonai játékos, Pau Cubarsí áll, de az első három futballista között minimális a különbség.

A legjobb százba a legutóbbi listához képest 11 új név került be, a legtöbb játékossal, pontosan 27-tel pedig továbbra is a Premier League képviselteti magát. Ami a klubok egyéni versengését illeti, a Chelsea hat játékost is ad a legjobb százba, ezzel vezet ebben a tekintetben, megelőzve a második helyezett Lipcsét (5), és a harmadik Real Madridot, FC Brugest és Paris Saint-Germaint (4-4).

A legjobb tízben egyetlen változás történt a legutóbbi álláshoz képest: Jorrel Hato, a Chelsea hátvédje feljött a 9. helyre a rangsorban. Érdekesség, hogy először került fel a listára a Real Madrid új szerzeménye, Franco Mastantuono, aki rögtön a 20. helyen találta magát.

A magyarok közül ketten is helyet kaptak a legjobb száz mezőnyében: a Ferencváros játékosa, Tóth Alex a 91., a Liverpool kapusa, Pécsi Ármin a 43. a rangsorban.

 

A TELJES LISTÁT ITT TEKINTHETI MEG!

 

