Csütörtöki sportműsor: Szeged–Wisla Plock a férfi kézi BL-ben

2025.09.10. 23:01
Csütörtökön a Szeged is megkezdi szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az FTC a Valerengával meccsel a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. Udvardy Panna Sao Paulóban teniszezik.

 

 SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

Női Bajnokok Ligája-selejtező
3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo (Tv: M4 Sport)

 ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT
Péntek, 2.00: NASCAR Truck Series, UNOH 200 (Tv: Match4)

BASEBALL
21.00: MLB, Toronto Blue Jays–Houston Astros (Tv: Sport2)

GOLF
0.00: PGA Tour, Napa Valley Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.45: 18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)
15.00: mountain bike, vb (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
18.45: Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)
20.45: Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
B-csoport
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1136 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET
Világkupaverseny, Ningpo
25 m pisztoly
3.30: gyors szakasz
5.45: döntő
10 m légpuska, férfiak
3.45: alapverseny
8.30: döntő

TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
21.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
18.00: Udvardy Panna–Ana Candiotto (brazil)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Öttusa-vb-t rendez Magyarország, vendég: Balogh Gábor, a szövetség elnöke 
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-selejtezők után Holczer Ádámmal
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 50 éve született ifj. Ocskay Gábor
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – és Nyári Virággal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Olimpia, vendég: Gyulay Zsolt, a MOB elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Martí Zoltán
17.00: Helyzetjelentés az ökölvívó-vb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tenisz, Magyarország–Ausztria Davis-kupa-mérkőzés előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence, Tóth Béla
18.00: A Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin
18.35: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Wisla Plock férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.30: Kajak-kenu, vendég: Balogh Gergely és Opavszky Márk, a vb-ezüstérmes kajaknégyes tagjai
21.30: Labdarúgás, beszélgetés Csábi Józseffel
22.00: Megjelent a hatvan éve született Simon Tibor emléke előtt tisztelgő könyv
22.30: Sportvilág

 

