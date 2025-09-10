Csütörtöki sportműsor: Szeged–Wisla Plock a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

Női Bajnokok Ligája-selejtező

3. forduló, 1. mérkőzés

19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo (Tv: M4 Sport)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

Péntek, 2.00: NASCAR Truck Series, UNOH 200 (Tv: Match4)

BASEBALL

21.00: MLB, Toronto Blue Jays–Houston Astros (Tv: Sport2)

GOLF

0.00: PGA Tour, Napa Valley Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

14.45: 18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

15.00: mountain bike, vb (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló

A-csoport

18.45: Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)

20.45: Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)

B-csoport

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1136 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

Világkupaverseny, Ningpo

25 m pisztoly

3.30: gyors szakasz

5.45: döntő

10 m légpuska, férfiak

3.45: alapverseny

8.30: döntő

TENISZ

WTA 500-as torna, Guadalajara

21.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

18.00: Udvardy Panna–Ana Candiotto (brazil)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Öttusa-vb-t rendez Magyarország, vendég: Balogh Gábor, a szövetség elnöke

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-selejtezők után Holczer Ádámmal

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 50 éve született ifj. Ocskay Gábor

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – és Nyári Virággal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Olimpia, vendég: Gyulay Zsolt, a MOB elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Martí Zoltán

17.00: Helyzetjelentés az ökölvívó-vb-ről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Tenisz, Magyarország–Ausztria Davis-kupa-mérkőzés előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence, Tóth Béla

18.00: A Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin

18.35: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Wisla Plock férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.30: Kajak-kenu, vendég: Balogh Gergely és Opavszky Márk, a vb-ezüstérmes kajaknégyes tagjai

21.30: Labdarúgás, beszélgetés Csábi Józseffel

22.00: Megjelent a hatvan éve született Simon Tibor emléke előtt tisztelgő könyv

22.30: Sportvilág