Csütörtöki sportműsor: Szeged–Wisla Plock a férfi kézi BL-ben

SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
Női Bajnokok Ligája-selejtező
3. forduló, 1. mérkőzés
19.00: Valerenga FC (norvég)–FTC-Telekom, Oslo (Tv: M4 Sport)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Washington Commanders (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
Péntek, 2.00: NASCAR Truck Series, UNOH 200 (Tv: Match4)
BASEBALL
21.00: MLB, Toronto Blue Jays–Houston Astros (Tv: Sport2)
GOLF
0.00: PGA Tour, Napa Valley Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
14.45: 18. szakasz, Valladolid és környéke, 27.2 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)
15.00: mountain bike, vb (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló
A-csoport
18.45: Kielce (lengyel)–Kolstad (norvég)
20.45: Nantes (francia)–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1)
B-csoport
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Orlen Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1136 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
Világkupaverseny, Ningpo
25 m pisztoly
3.30: gyors szakasz
5.45: döntő
10 m légpuska, férfiak
3.45: alapverseny
8.30: döntő
TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
21.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
18.00: Udvardy Panna–Ana Candiotto (brazil)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Öttusa-vb-t rendez Magyarország, vendég: Balogh Gábor, a szövetség elnöke
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-selejtezők után Holczer Ádámmal
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 50 éve született ifj. Ocskay Gábor
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – és Nyári Virággal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Olimpia, vendég: Gyulay Zsolt, a MOB elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Martí Zoltán
17.00: Helyzetjelentés az ökölvívó-vb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tenisz, Magyarország–Ausztria Davis-kupa-mérkőzés előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence, Tóth Béla
18.00: A Csajok Ligája – női labdarúgó-magazin
18.35: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Wisla Plock férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.30: Kajak-kenu, vendég: Balogh Gergely és Opavszky Márk, a vb-ezüstérmes kajaknégyes tagjai
21.30: Labdarúgás, beszélgetés Csábi Józseffel
22.00: Megjelent a hatvan éve született Simon Tibor emléke előtt tisztelgő könyv
22.30: Sportvilág